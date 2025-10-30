Jarandeshwar Factory: 'जरंडेश्वर कारखान्याची ऊस वाहतूक रोखली'; दराबाबत ‘स्वाभिमानी’चे कार्यकर्ते आक्रमक

कोरेगाव : चिमणगाव (ता. कोरेगाव) येथील जरंडेश्वर शुगर मिलला जाणाऱ्या उसाची वाहने अडवून जोपर्यंत ऊसदर घोषित केला जात नाही, तोपर्यंत उसाचे एक कांडेही गाळपासाठी जाऊ देणार नसल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य प्रवक्ते अनिल पवार यांनी आज दिला..Karad Crime:'पोलिस असल्याचे सांगून लुटले'; विद्यानगर परिसरात वृद्धाची चेन चोरट्याने लांबविली.राज्य सरकारकडून अद्याप अधिकृत ऊस गाळप परवाना मिळालेला नसतानाही जरंडेश्वर शुगर मिलने गळीत हंगामाला सुरुवात केल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन होत असून, त्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा तीव्र विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर आज दुपारी १२ च्या सुमारास प्रवक्ते श्री. पवार, संघटनेचे खटाव तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय घार्गे यांनी वर्धनगड घाटाच्या पायथ्याशी जरंडेश्वर शुगर मिलची उसाची वाहने अडवून शेती अधिकारी श्री. थोपटे, ऊस पुरवठा अधिकारी संतोष कणसे, .हणमंत क्षीरसागर आदींना समक्ष भेटून जाब विचारला. ऊसदर घोषित न करता कारखाना सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही तो पूर्ण ताकदीने हाणून पाडू, असा इशारा दिला. त्यावर या सर्व अधिकाऱ्यांनी आमची हंगामाची पूर्व तयारी सुरू आहे. एक ते दोन दिवसांत याबाबत वरिष्ठांशी बोलण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली..Karad Crime:'जखिणवाडीतील खूनप्रकरणी पाच जण पोलिसांच्या ताब्यात'; दाेन अल्पवयीन मुलांचा समावेश.दरम्यान, यावेळी कोरेगाव पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्य दक्षतेबद्दल प्रवक्ते अनिल पवार यांनी सवाल उपस्थित केला. जेव्हा आम्ही शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी महामार्गावर आंदोलन करतो, तेव्हा कोरेगाव पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी आणि कर्मचारी कारखान्याच्या दबावाखाली येऊन जागे होतात. शेतकरी हितासाठी आंदोलन करताना, कोणताही गुन्हा केलेला नसताना निष्कारण आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले जातात. आता कारखाना प्रशासनाने नियमभंग केलेला आहे, तेव्हा कोरेगावचे पोलिस निरीक्षक कुठे आहेत? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.