सातारा

Jarandeshwar Factory: 'जरंडेश्वर कारखान्याची ऊस वाहतूक रोखली'; दराबाबत ‘स्वाभिमानी’चे कार्यकर्ते आक्रमक

Cane Transport to Jarandeshwar Sugar Mill Stopped: शेतकरी हितासाठी आंदोलन करताना, कोणताही गुन्हा केलेला नसताना निष्कारण आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले जातात. आता कारखाना प्रशासनाने नियमभंग केलेला आहे, तेव्हा कोरेगावचे पोलिस निरीक्षक कुठे आहेत? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
Swabhimani activists blocking cane-laden trucks outside Jarandeshwar Sugar Factory; police deployed to prevent untoward incidents.

Swabhimani activists blocking cane-laden trucks outside Jarandeshwar Sugar Factory; police deployed to prevent untoward incidents.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोरेगाव : चिमणगाव (ता. कोरेगाव) येथील जरंडेश्वर शुगर मिलला जाणाऱ्या उसाची वाहने अडवून जोपर्यंत ऊसदर घोषित केला जात नाही, तोपर्यंत उसाचे एक कांडेही गाळपासाठी जाऊ देणार नसल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य प्रवक्ते अनिल पवार यांनी आज दिला.

Loading content, please wait...
Satara
sugarcane
Koregaon
FRP
district
Transport
Protest
Jarandeshwar Sugar Factory

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com