Jaywant Sugar: ‘जयवंत शुगर’समोरील वजन काटा पाडला बंद; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन; ऊसदर जाहीर करण्याची मागणी

उंब्रज: ऊसदर जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने धावरवाडी येथील जयवंत शुगर कारखान्यासमोर काटा बंद आंदोलन केले. कारखाना प्रशासनाने वरिष्ठांशी चर्चा करून तीन दिवसांत ऊसदर जाहीर करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित केले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.\rऊस गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कारखान्याने ऊसदर जाहीर करावा, या मागणीसाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. ऊसदराचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करू नये, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. .या वेळी कारखाना प्रशासनाच्या वतीने वैभव थोरात यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. वरिष्ठांशी चर्चा करून तीन दिवसांत ऊसदर जाहीर करण्याचे त्यांनी लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर संघटनेने आंदोलन स्थगित केले. आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य राजू शेळके, प्रदेशाध्यक्ष अनिल पवार, .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...जिल्हा उपाध्यक्ष दादासाहेब यादव, कार्यकारिणी सदस्य अर्जुन साळुंखे, सातारा तालुकाध्यक्ष रमेश पिसाळ, खटाव तालुकाध्यक्ष दत्तू घार्गे, कऱ्हाड उत्तर तालुकाध्यक्ष प्रमोदसिंह जगदाळे, पाल शाखाध्यक्ष यशवंत गोरे, वसंतराव पाटील, निखिल पाटील, शंकर पाटील, शरद जगदाळे, सनी पाटील, दत्तात्रय थोरात यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले होते. आता कारखाना प्रशासन दिलेल्या मुदतीत ऊसदर जाहीर करणार का? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.