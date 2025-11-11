Swabhimani Shetkari Sanghatana: खटाव तालुक्यात ऊसदरासाठी ‘स्वाभिमानी’ आक्रमक; दर जाहीर केल्याशिवाय हंगाम सुरू करू नये, अन्यथा आंदोलन..

औंध : खटाव तालुक्यातील साखर कारखान्यांनी उसाचा दर जाहीर केल्याशिवाय गाळप हंगाम सुरू करू नये, अन्यथा गाठ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेशी आहे, असा इशारा संघटनेने दिला होता, तरीही दर जाहीर न करताच काही कारखान्यांनी गाळप सुरू केल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.गोपुज येथील ग्रीन पॉवर आणि घाटमाथा येथील वर्धन या कारखान्यांना संघटनेतर्फे निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी राज्य प्रवक्ते अनिल पवार, तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय घार्गे, जिल्हाध्यक्ष तानाजी देशमुख, संपर्कप्रमुख शरद खाडे, पक्षाध्यक्ष वैभव पाटील, संघटक संतोष तुपे, सुखदेव पवार, सागर गोडसे, महेश करचे, विकास गोडसे, राजेंद्र पवार, राजू जाधव, सत्यवान गलंडे, हेमंत गोडसे यांच्यासह अनेक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..कोल्हापूर- सांगलीप्रमाणे खटाव तालुक्यातील कारखान्यांनीही उसाला दर द्यावा, तसेच तीन हजार रुपयांची पहिली उचल मान्य नसल्याचेही संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. सांगली- कोल्हापूरच्या धर्तीवर ऊसदर ठरवावा, अन्यथा तोड बंद, रास्ता रोको आणि मोर्चा अशी आंदोलने छेडण्याची आमची तयारी आहे, असेही संघटनेच्या पदाधिकारी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे..यावेळी तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय घार्गे म्हणाले, ‘‘साखर आणि उपउत्पादनांमधून कारखान्यांना प्रतिटन सुमारे पाच ते साडेपाच हजार रुपयांपर्यंत लाभ मिळत आहे. त्यापैकी उत्पादन व वाहतूक खर्च वजा केल्यास शेतकऱ्यांना किमान तीन हजार ५०० ते तीन हजार ७०० रुपये देणे शक्य आहे. त्यामुळे कमी दरावर ऊस देणार नाही.’’.संघटनेने स्पष्ट केले, की शेतकऱ्यांच्या हक्काचा दर मिळेपर्यंत स्वाभिमानी गप्प बसणार नाही. गरज पडल्यास संपूर्ण तालुक्यातील कारखान्यांची चाके थांबवू. ही लढाई ऊसदरापुरती मर्यादित नाही, ही शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठीची चळवळ आहे. स्वाभिमानी शेतकऱ्यांचा घाम मोलाचा आहे, त्याचा दरही तसाच मोलाचा असावा.-अनिल पवार, राज्य प्रवक्ते, स्वाभिमानी संघटना..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.‘शिवनेरी’, ‘जरंडेश्वर’लाही इशारास्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुढील टप्प्यात शिवनेरी आणि जरंडेश्वर साखर कारखान्यांविरोधातही हल्लाबोल आंदोलनाची तयारी सुरू असल्याचे जाहीर केले आहे. या दोन्ही कारखान्यांनीही दर न जाहीर करता गाळप हंगाम सुरू केल्यामुळे स्वाभिमानीकडून त्यांच्यावर मोर्चा आणि ‘हवा सोड आंदोलन’ करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.