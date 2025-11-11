सातारा

Swabhimani Shetkari Sanghatana: खटाव तालुक्यात ऊसदरासाठी ‘स्वाभिमानी’ आक्रमक; दर जाहीर केल्याशिवाय हंगाम सुरू करू नये, अन्यथा आंदोलन..

Swabhimani Warns Sugar Factories: तीन हजार रुपयांची पहिली उचल मान्य नसल्याचेही संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. सांगली- कोल्हापूरच्या धर्तीवर ऊसदर ठरवावा, अन्यथा तोड बंद, रास्ता रोको आणि मोर्चा अशी आंदोलने छेडण्याची आमची तयारी आहे, असेही संघटनेच्या पदाधिकारी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे.
Swabhimani Shetkari Sanghatana leaders warning sugar factories in Khatav taluka — farmers demand fair cane price before crushing begins.

Swabhimani Shetkari Sanghatana leaders warning sugar factories in Khatav taluka — farmers demand fair cane price before crushing begins.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

औंध : खटाव तालुक्यातील साखर कारखान्यांनी उसाचा दर जाहीर केल्याशिवाय गाळप हंगाम सुरू करू नये, अन्यथा गाठ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेशी आहे, असा इशारा संघटनेने दिला होता, तरीही दर जाहीर न करताच काही कारखान्यांनी गाळप सुरू केल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
sugarcane
Sugar Factory
Khatav
district
Protest
shetkari sanghatana
rates hike
Sugarcane FRP dispute

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com