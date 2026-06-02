Tarali Dam: न्याय द्या.. अन्यथा गोळ्या घालून मारा; तारळी धरणग्रस्त संतप्त, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या सुरू

सातारा : ‘आम्हाला न्याय द्या.. अन्यथा गोळ्या घालून मारून टाका’ अशी आर्त हाक देत तारळी धरणग्रस्तांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. श्रमिक मुक्ती दलाचे (समाजवादी) राज्य संघटक डॉ. प्रशांत पन्हाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू झाले आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.तारळी धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या संकलन यादीतील पात्र खातेदारांचा प्रश्न तब्बल २९ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. शेती हेच उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असताना धरणासाठी जमिनी पाण्याखाली गेल्या. मात्र, पुनर्वसन व पर्यायी व्यवस्थेबाबत शासनाने दुर्लक्ष केल्याने अनेक कुटुंबांवर मजुरी करून उदरनिर्वाह करण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले..यावेळी आंदोलकांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले, की ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ या कायद्याचे उल्लंघन करून तारळी धरणात २०१० मध्ये शंभर टक्के पाणीसाठा करण्यात आला. पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच जलसंपदा विभागाने धरण भरावे, अशी कायद्यात तरतूद असताना ती पाळण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला. .याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली. सावरघर, भांबे, करंजोशी, डांगिष्टेवाडी, निवडे आणि बोपोशी या गावांतील खातेदारांच्या संकलन यादीत दुरुस्ती करून त्यांना न्याय द्यावा, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरू राहणार आहे..Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.\rयावेळी प्रमोद लाटे, श्रीकांत राजेशिर्के, सुहास मोरे, संजय काटे, परशुराम काटे, दादासाहेब काटे, नितीन काटे, गणेश काटे, व्यंकट, काटे, बाळू काटे, महेश काटे, अक्षय काटे, सुरेश काटे, जयदीश जाधव व धरणग्रस्त उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.