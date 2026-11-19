सातारा : तारळी पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पावरून पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडने स्पष्टीकरण दिले आहे. हा प्रकल्प वन विभागाच्या अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रात येत (Adani Green Energy Tarali project clarification) नसून, त्यामध्ये कोणत्याही वनजमिनीचा समावेश नसल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. तसेच प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक त्या कायदेशीर परवानग्या आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे प्राप्त केल्याचे कंपनीने मंगळवारी (दि. १७) प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले. .कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, तारळी पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पाचा कोणताही भाग अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रात येत नाही. प्रकल्पासाठी वनजमिनीचा वापर करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र २३ जानेवारी २०२४ रोजीच प्राप्त झाले आहे. जमीन वापरासह अन्य आवश्यक कायदेशीर परवानग्या आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे संबंधित सक्षम प्राधिकरणांकडून घेण्यात आली आहेत..या प्रकल्पाला ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली. त्यानंतर प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ७ एप्रिल २०२५ रोजी संमती दिली. सर्व संबंधित प्राधिकरणांकडून आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे..Torrent Power Project : कर्जतच्या वृक्षतोडीची भरपाई चिपळूणमध्ये? टोरांटो पॉवर कंपनीचा सह्याद्री पट्ट्यात 600 एकरचा प्लॅन? सर्वेक्षणाबाबत नेमकं काय घडलं? .वन्यजीव मंजुरीसाठी प्रक्रिया सुरूवन्यजीव विभागाच्या मंजुरीबाबतही कंपनीने भूमिका स्पष्ट केली आहे. पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून वन्यजीव मंजुरीची प्रक्रिया नियमानुसार सुरू करण्यात आली असून, त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. सर्वेक्षण आणि तपासणीच्या कामांसाठीचा प्रस्ताव जानेवारी २०२५ मध्ये सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्य वन्यजीव मंडळाने या प्रस्तावाला शिफारस केली..पुढील टप्प्यात कंपनीने संपूर्ण प्रकल्प खर्चाच्या मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे सादर केला आहे. हा प्रस्ताव सध्या संबंधित वन्यजीव प्राधिकरणांच्या विचाराधीन आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान लागू असलेल्या सर्व कायदेशीर तरतुदींचे आणि सक्षम प्राधिकरणांनी दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन केले जात असल्याचे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडच्या प्रवक्त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.