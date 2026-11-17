सातारा : प्रकल्पांना विरोध झाल्यानंतरही लोकांच्या भावना आणि आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करून प्रशासनाच्या ताकदीवर तारळीतील अदानी प्रकल्प हुकूमशाही पद्धतीने व दांडगाईने रेटण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. अचानक प्रकल्प जाहीर करायचा आणि थेट अंमलबजावणीसाठी प्रशासन पाठवायचे, ही पद्धत योग्य नाही. स्थानिक लोकांच्या प्रश्नांना न्याय देऊनच प्रकल्प राबवले पाहिजेत, अन्यथा अशा प्रकल्पांना अधिक तीव्र विरोध होईल, अशी भावना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...शशिकांत शिंदे म्हणाले, ‘‘एखादा प्रकल्प राबवताना स्थानिक नागरिकांचा विरोध होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, विरोध झाल्यानंतर नागरिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे, त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे आणि त्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी विरोध मोडून काढत हुकूमशाही पद्धतीने प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतकरी जमिनी विकतात, त्यांना योग्य मोबदला मिळतोय की नाही, याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. .कर्जत येथे प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले.’’ मात्र, एवढे आंदोलन होऊनही पुन्हा जमिनींच्या मोजणीसह प्रशासकीय कारवाई सुरू होत असेल, तर सरकार आपल्या अधिकाराचा आणि प्रशासनाच्या ताकदीचा वापर करून विरोधाला न जुमानता प्रकल्प राबवत असल्याचे स्पष्ट होते.गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात पालघरपासून अनेक भागांत विविध प्रकल्पांना शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे. महामार्ग असो किंवा अन्य विकास प्रकल्प, स्थानिक शेतकरी रस्त्यावर उतरून विरोध करत आहेत. मात्र, त्यांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रकल्प पुढे नेले जात आहेत. .केवळ एक-दोन दिवस आंदोलन करून प्रश्न सुटणार नाहीत, तर जनतेचा व्यापक उठाव झाल्याशिवाय सरकार निर्णय बदलणार नाही. राज्यात विजेची मागणी वाढत असून, भविष्यात विजेची कमतरता भासण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वीजनिर्मितीसाठी नवीन प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे, याबाबत दुमत नाही. सरकारकडून सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, विकास प्रकल्प राबवताना स्थानिक जनतेला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाचे महत्त्व सांगण्याबरोबरच नागरिकांच्या अडचणी आणि नाराजी दूर करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.जिल्हा बॅंकेत राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष व्हावा...पूर्वी जिल्ह्यातील निर्णय जिल्ह्यातच होत होते. त्यावेळी आम्हाला दिल्लीतून निर्णय होतात, असे डिवचले जात होते. आता त्यांच्याकडून काय होत आहे, लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जिल्हा बँकेत राष्ट्रवादीने माघार घेतल्यास भाजप ठरवेल तेच होणार, असे चित्र निर्माण होईल. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाबाबत संख्याबळ जास्त असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना या दोन्ही पक्षांपैकी कोणाला संधी द्यायची, याचा निर्णय झाला पाहिजे. स्वतंत्रपणे निर्णय घेतल्यास अध्यक्ष राष्ट्रवादीचा होऊ शकतो. जिल्हा परिषदेत जे झाले तेच जिल्हा बॅंकेत होऊ नये, याची काळजी दोन्ही पक्षांनी घ्यावी. बँकेचे संचालक आमचे असताना अध्यक्षपदही आमच्याच पक्षाला मिळाले पाहिजे, अशी अपेक्षा ठेवणे आवश्यक आहे, असेही शशिकांत शिंदेंनी स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.