Minister Makarand Patil: खंडाळा कारखाना पाच वर्षांत कर्जमुक्त करू: मंत्री मकरंद पाटील; सहकाराचे मंदिर सर्वांच्या सहकार्याने वाचवावे लागेल..

लोणंद: राज्यातील सहकारी संस्था अनेक संकटांना तोंड देत आहेत. खंडाळा कारखाना शेतकऱ्यांच्या मालकीचा आहे, ही बाब अभिमानास्पद बाब आहे. सहकाराचे हे मंदिर सर्वांच्या सहकार्याने वाचवावे लागेल. कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी ऊस देऊन सर्वांनी सहकार्य केले, तर येणाऱ्या पाच वर्षांत खंडाळा साखर कारखाना कर्जमुक्त करू, असा विश्वास मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी व्यक्त केला. खंडाळा तालुका शेतकरी सहकारी साखर कारखानाच्या २०२४-२५ या वर्षाच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. या वेळी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील, कारखान्याचे अध्यक्ष व्ही. जी. पवार, उपाध्यक्ष राजेंद्र तांबे माजी अध्यक्ष शंकरराव गाढवे, ज्येष्ठ नेते बकाजीराव पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक दत्तानाना ढमाळ, किसन वीर कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रमोद शिंदे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष नितीन भरगुडे- पाटील आदी उपस्थित होते. खासदार पाटील म्हणाले, ''खंडाळयात २५०० हजार गाळप क्षमतेचा कारखाना वाढीव खर्च धरून १२५ कोटींतच उभा राहाणे अपेक्षित असताना १६२ कोटी खर्च झाले. त्यातून बँकांची कर्ज व वाढलेले व्याज यामुळे २२५ कोटींवर गेला आहे. किसन वीरने घातलेले ६० कोटी, व्यापाऱ्यांचे साडेतीन कोटी, बांधकाम ठेकेदाराचे पैसे देणे आजही बाकी आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार रिकव्हरी प्रमाणे २४०० ते २५०० इतका दर देणे बंधनकारक असतानाही गेल्या वर्षी संचालक मंडळाने प्रतिटन तीन हजार रुपये दर दिला. शेतकऱ्यांचे नुकसान लक्षात घेऊन ५०० रुपये अधिकचा दर दिला. ११ ते १२ टक्के रिकव्हिरी येण्यासाठी खंडाळा तालुक्यात ऊस पीक कार्यक्रम राबवावा लागेल, तसेच कारखाना तीन हजार क्षमतेने चालणे अपेक्षित आहे. शासनाकडून मिळालेल्या ४६७ कोटींपैकी शेतकऱ्यांचे मागील ऊसबील देणी, कामगारांचे पगार, फंड, काही बँकांची व्याज व थकबाकी सेटलमेंट करून भरली. या वेळी श्री. पवार, श्री. तांबे यांनी मनोगत व्यक्त केले. नितीन भरगुडे - पाटील यांनी आभार मानले.