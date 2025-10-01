सातारा

Minister Makarand Patil: खंडाळा कारखाना पाच वर्षांत कर्जमुक्त करू: मंत्री मकरंद पाटील; सहकाराचे मंदिर सर्वांच्या सहकार्याने वाचवावे लागेल..

Khandala Sugar Factory to be Revived: सहकाराचे हे मंदिर सर्वांच्या सहकार्याने वाचवावे लागेल. कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी ऊस देऊन सर्वांनी सहकार्य केले, तर येणाऱ्या पाच वर्षांत खंडाळा साखर कारखाना कर्जमुक्त करू, असा विश्वास मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी व्यक्त केला.
लोणंद: राज्यातील सहकारी संस्था अनेक संकटांना तोंड देत आहेत. खंडाळा कारखाना शेतकऱ्यांच्या मालकीचा आहे, ही बाब अभिमानास्पद बाब आहे. सहकाराचे हे मंदिर सर्वांच्या सहकार्याने वाचवावे लागेल. कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी ऊस देऊन सर्वांनी सहकार्य केले, तर येणाऱ्या पाच वर्षांत खंडाळा साखर कारखाना कर्जमुक्त करू, असा विश्वास मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी व्यक्त केला.

