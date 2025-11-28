खंडाळा: लोणंद रस्त्यावरील अहिरे खिंड सुखेड (ता. खंडाळा) येथे उसाच्या ट्रॉलीचा अपघात झाल्याने दोन्ही बाजूंचा रस्ता बंद झाला. त्यामुळे मार्गावरील वाहतूक दोन तास खोळंबली. हा अपघात सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास झाला. .यावेळी विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांसह प्रवाशांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. शाळकरी मुलांना पाच किलोमीटरपर्यंत पायपीट करून घरी पोहोचावे लागले. पर्याय म्हणून सुखेड, बोरी, धावडवाडीमार्गे मोठा वळसा घालून खंडाळा- लोणंदकडे जावे लागत असल्याने वाहनचालकांचीही कसरत झाली..\r\nदरम्यान, या रस्त्यावर नेहमीच अपघात होत असून, ट्रॅक्टर- ट्रॉली, कंटेनरची वर्दळ व वळविलेला मार्ग धोक्याचा ठरत आहे. पर्यायी रस्ता प्रवाशांसाठी लांबचा ठरत असल्याने गैरसोय होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.