सातारा

Satara Accident: 'सुखेडमध्ये उसाची ट्रॅक्टर- ट्रॉली उलटली': खंडाळा- लोणंद रस्‍त्‍यावर अपघात; दोन्ही बाजूंची वाहतूक ठप्प !

sugarcane tractor accident: ट्रॅक्टर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रॉली रस्त्याच्या मध्यभागी उलटली, अशी प्राथमिक माहिती आहे. ट्रॉलीतील उस रस्त्यावर विखुरल्याने अडथळा निर्माण झाला. ग्रामस्थांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत सुरक्षिततेची उपाययोजना केली.
Major Roadblock After Sugarcane Tractor Overturns in Sukhed Village

Major Roadblock After Sugarcane Tractor Overturns in Sukhed Village

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खंडाळा: लोणंद रस्त्यावरील अहिरे खिंड सुखेड (ता. खंडाळा) येथे उसाच्या ट्रॉलीचा अपघात झाल्याने दोन्ही बाजूंचा रस्ता बंद झाला. त्यामुळे मार्गावरील वाहतूक दोन तास खोळंबली. हा अपघात सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास झाला.

Loading content, please wait...
Satara
accident
sugarcane
Khandala
district
tractor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com