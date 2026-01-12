म्हसवड : येथून जवळच कुकुडवाड- मायणी रस्त्यावर ऊस भरून निघालेल्या ट्रॅक्टरची पीन निघून जोडलेल्या दोन ट्रॉली अचानक उलटल्या. त्याचवेळी मागून येणारा दुचाकीचालक त्याखाली दबला गेल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. शनिवारी रात्री झालेल्या या अपघातात मृत्यू झालेल्या दुचाकी चालकाचे नाव सूरज संजय माने (वय ३०, रा. म्हसवड) असे आहे. .Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.दरम्यान, याप्रकरणी म्हसवड पोलिस ठाण्यात ट्रॅक्टर चालकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. शनिवारी रात्री नऊच्या सुमारास कुकुडवाड- मायणी रस्त्यावर कुकुडवाडपासून दीड किलोमीटर अंतरावर सूरज संजय माने हा दुचाकीवरून खटाव तालुक्यातील पडळ येथील माण अॅग्रो शुगर कारखान्यावर कामास निघाला होता. .त्यापुढे भारत विठ्ठल शिंदे (रा. ढाकणी, ता. माण) हा ट्रॅक्टर (एमएच ११ बीझेड १३६०) दोन उसाने भरलेल्या ट्रॉलींसह ट्रॅक्टर घेऊन निघाला होता; परंतु उसाने भरलेल्या ट्रॅक्टरला जोडलेल्या ट्रॉलीची पीन निघून दोन्ही ट्रॉली अचानक रस्त्यावर सरकून मागून येणाऱ्या सूरज माने यांच्या दुचाकीवर आदळल्या. या ट्रॉलीच्या जोरदार धडकेत सूरज माने हा ट्रॉलीखाली गंभीररीत्या दबल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.अपघातानंतरही चालकाने जखमीला कोणतीही मदत न करता घटनास्थळावरून पळ काढल्याबाबतची फिर्याद या अपघातातील मृत दुचाकी चालकाचा भाऊ धीरज संजय माने (रा. म्हसवड) याने म्हसवड पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे. या अपघातप्रकरणी ट्रॅक्टर चालक भारत विठ्ठल शिंदे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस हवालदार खाडे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.