Karad News: दुर्दैवी घटना! ओगलेवाडीत शेतकऱ्याचा होरपळून मृत्यू; पेटलेला ऊस विझविण्याचा प्रयत्न बेतला जीवावर, काय घडलं?

कऱ्हाड : पाचट पेटवताना शेजारचा पेटलेला ऊस विझविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका शेतकऱ्याचा होरपळून मृत्यू झाला. ओगलेवाडी येथील हजारी माळ नावाच्या शिवारात आज सायंकाळी ही दुर्दैवी घटना घडली. जयवंत दिनकर डुबल (वय ६५, रा. मळा वॉर्ड, हजारमाची) असे मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. उसाची काही दिवसांपूर्वी तोड झाल्याने फडातील पाचट पेटवले होते. त्यासाठी जयवंत डुबल आज दुपारी तेथे गेले होते. त्यांनी पाचट पेटवली. मात्र, त्याचवेळी वाऱ्यामुळे आगीची झळ शेजारच्या उसाला लागून तो ऊस पेटू लागला. त्यामुळे डुबल यांनी तेथे धाव घेतली. त्यांनी उसाला लागलेली आग विझविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्याचवेळी पाय अडखळल्यामुळे ते पडले. त्यांच्या कपड्यांनी पेट घेतला. वाळलेली पाचट आणि कपड्यांना लागलेल्या आगीमुळे काही क्षणातच डुबल गंभीररीत्या भाजले. घटना निदर्शनास येताच परिसरातील शेतकऱ्यांनी तेथे धाव घेतली. त्यांनी बचाव करेपर्यंत डुबल यांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवून दिला.