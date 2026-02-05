सातारा

Karad News: दुर्दैवी घटना! ओगलेवाडीत शेतकऱ्याचा होरपळून मृत्यू; पेटलेला ऊस विझविण्याचा प्रयत्न बेतला जीवावर, काय घडलं?

Farmer Dies due to Severe Burns in Sugarcane field: ओगलेवाडीत शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू: ऊस विझवताना होरपळून मृत्यू
Fire-ravaged sugarcane field in Oglewadi where a farmer lost his life while trying to control the blaze.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड : पाचट पेटवताना शेजारचा पेटलेला ऊस विझविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका शेतकऱ्याचा होरपळून मृत्यू झाला. ओगलेवाडी येथील हजारी माळ नावाच्या शिवारात आज सायंकाळी ही दुर्दैवी घटना घडली. जयवंत दिनकर डुबल (वय ६५, रा. मळा वॉर्ड, हजारमाची) असे मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे.

