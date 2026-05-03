सातारा: शेंद्रे (ता. सातारा) येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने कारवाई करत एक ट्रक जप्त केला. या ट्रकमध्ये गोवा बनावटीच्या दारूचे २२१ बॉक्स होते. कारवाई करणाऱ्या पथकाने ट्रकसह दारू असा सुमारे ४२ मुद्देमाल जप्त करत दोघांना अटक केली आहे. .राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सातारा येथील पथकास गोवा बनावटीच्या दारूची वाहतूक करणारा ट्रक शेंद्रे येथे आल्याची माहिती मिळाली. यानुसार पथकाने आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे, अधीक्षक बाबासाहेब भुतकर यांच्या सूचनेनुसार वाहनांची तपासणी सुरू केली. .तपासणीदरम्यान एका ट्रकमध्ये गोवा बनावटीची दारू तसेच बिअर असल्याचे आढळले. त्याची किंमत २० लाख ७७ हजार इतकी होती. ती दारू तसेच ट्रक जप्त करत पथकाने आतील पारस अमेदाराम जाट (रा. बाडमेर, राजस्थान) आणि अक्षय धनराज पाटील (रा. पिंपळणेर, धुळे) या दोघांना अटक केली. .पथकाने ट्रकसह दारू असा ४२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला असून, या कारवाईत निरीक्षक माधव चव्हाण, अजय पाटील, पांडुरंग कुंभार, सोमनाथ माने, सागर आवळे, अरुण चव्हाण, बाळासाहेब पाचुंदे आदी अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले होते.