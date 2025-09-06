सातारा

Kumthe Gayran: 'कुमठे गायरानातून वन विभागाला पिटाळले'; सौरऊर्जा प्रकल्पास ग्रामस्थांचा विरोध, पुन्हा पाऊल न ठेवण्याचा दिला इशारा

Kumthe Villagers Resist Solar Project: कुमठे येथील गट क्रमांक ११०९ मधील ३२ एकर गायरानात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी शासन आणि प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मात्र, या प्रकल्प उभारणीस कुमठे ग्रामस्थांनी वेळोवेळी ग्रामसभा घेऊन तीव्र विरोध दर्शविलेला आहे.
Kumthe villagers protest against solar project; forest officials expelled from grazing land.

Kumthe villagers protest against solar project; forest officials expelled from grazing land.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आसरे : महावितरण कंपनीच्या वतीने कुमठे (ता. कोरेगाव) येथील ३२ एकर गायरानात मुख्यमंत्री सौरऊर्जा कृषीवाहिनी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यास गावाचा तीव्र विरोध असूनही वन विभागातर्फे तेथील वृक्ष सर्वेक्षण सुरू होते. त्याबाबत समजताच संतप्त ग्रामस्थांनी सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पिटाळून लावत पुन्हा पाऊल न ठेवण्याचा इशाराही दिला.

Loading content, please wait...
Satara
village
Warning
Forest
district
Dispute
Protest
Lands

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com