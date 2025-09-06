Kumthe Gayran: 'कुमठे गायरानातून वन विभागाला पिटाळले'; सौरऊर्जा प्रकल्पास ग्रामस्थांचा विरोध, पुन्हा पाऊल न ठेवण्याचा दिला इशारा

आसरे : महावितरण कंपनीच्या वतीने कुमठे (ता. कोरेगाव) येथील ३२ एकर गायरानात मुख्यमंत्री सौरऊर्जा कृषीवाहिनी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यास गावाचा तीव्र विरोध असूनही वन विभागातर्फे तेथील वृक्ष सर्वेक्षण सुरू होते. त्याबाबत समजताच संतप्त ग्रामस्थांनी सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पिटाळून लावत पुन्हा पाऊल न ठेवण्याचा इशाराही दिला..MLA Subhash Deshmukh: ‘दक्षिण’मधील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत; आमदार सुभाष देशमुख यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी.कुमठे येथील गट क्रमांक ११०९ मधील ३२ एकर गायरानात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी शासन आणि प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मात्र, या प्रकल्प उभारणीस कुमठे ग्रामस्थांनी वेळोवेळी ग्रामसभा घेऊन तीव्र विरोध दर्शविलेला आहे. असे असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हे ३२ एकर क्षेत्र भाडेपट्ट्याने सौरऊर्जा प्रकल्पास दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या स्थापत्य विभागाच्या अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्यांनी कोरेगावचे वन क्षेत्रपाल हरिश्चंद्र जगदाळे यांना एक पत्र दिले. त्याद्वारे गायरान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात असलेले झाडेझुडपे, वृक्ष तोडण्यास परवानगी मिळावी, असे नमूद केले होते. या पत्राच्या अनुषंगाने श्री. जगदाळे यांच्या सूचनेनुसार वनपाल शिवाजी दटके यांच्या नेतृत्वाखाली वनरक्षक प्रतीक गायकवाड व वन कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी झाडेझुडपे, झाडांचे सर्वेक्षण सुरू केले होते. ही माहिती कुमठेतील ग्रामस्थांना समजल्यानंतर गावात संतापाची लाट उसळली..कोरेगाव पंचायत समितीचे माजी सभापती राजाभाऊ जगदाळे, माजी सदस्य युवराज जगदाळे, कुमठ्याचे सरपंच संतोष चव्हाण, ब्रह्मा जाधव, शिवाजी रोमन, सदस्य, ग्रामस्थांनी गायरान क्षेत्रात धाव घेतली. तेथे त्यांनी सर्वेक्षण करणाऱ्या वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सौरऊर्जा प्रकल्प होऊ देणार नाही, तेव्हा आपण सर्वेक्षण त्वरित थांबवावे, असे सांगून क्षेत्र खाली करण्याची सूचना केली. ग्रामस्थांचा आक्रमक पवित्रा पाहून संबंधितांनी सर्वेक्षण थांबविले..वनरक्षक श्री. गायकवाड यांनी ही बाब मोबाईलद्वारे वनक्षेत्रपाल श्री. जगदाळे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखून वनपाल श्री. लटके यांच्यासह श्री. जगदाळे गायरान क्षेत्रात दाखल झाले. राजाभाऊ जगदाळे, युवराज जगदाळे, संतोष चव्हाण आदींशी सविस्तर चर्चा केली. शासन आदेशानुसार आम्ही हे सर्वेक्षण करण्यासाठी आलो आहोत, ग्रामस्थांचा प्रकल्पास विरोध आहे, याची माहिती होती. मात्र, शासनाने नेमून दिलेले काम केले पाहिजे, यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत होते. ग्रामस्थांचा विरोध पाहून आम्ही हे सर्वेक्षण लगेच थांबवत असल्याचे सांगितले..Ganesh Visarjan 2025: 'कोरेगावात ६७३ जणांवर कारवाई'; गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस उपअधीक्षकांचा निर्णय .न्यायप्रविष्ट बाबग्रामस्थांनी याबाबत न्यायालयातही धाव घेतलेली असून, हा संपूर्ण विषय सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. तरी देखील शासन व प्रशासन ग्रामस्थांचा विरोध डावलून गायरान क्षेत्रात सौरऊर्जा प्रकल्प उभा करू पाहात आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एक फूट जागाही सौरऊर्जा प्रकल्पालाच नव्हे, तर अन्य कोणालाही दिली जाणार नाही. वेळप्रसंगी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. मात्र, आम्ही मागे हटणार नाही, असा इशारा राजाभाऊ जगदाळे, युवराज जगदाळे, संतोष चव्हाण व ग्रामस्थांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.