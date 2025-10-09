School Closed:'करंजखोपच्या शाळेला ठोकले टाळे'; उशिरा येणाऱ्या शिक्षकांशी ग्रामस्थांची शाब्दिक बाचाबाची..

पिंपोडे बुद्रुक : करंजखोप (ता. कोरेगाव) येथील माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकांच्या मनमानी कारभारामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी आज शाळेच्या प्रवेशद्वाराला टाळे ठोकले. शिक्षक वेळेवर न येणे, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करणे आणि बायोमेट्रिक हजेरी मशिन व सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद ठेवणे यामुळे ग्रामस्थांनी शिक्षकांना धारेवर धरले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.याबाबत माहिती अशी, की करंजखोप येथे रयत शिक्षण संस्थेचे शारदाबाई गोविंदराव पवार माध्यमिक विद्यालय आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शिक्षक शाळेत वेळेवर येत नाहीत, प्रार्थना नियमित घेतली जात नाही, विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण दिलं जात नाही, तसेच ज्येष्ठ शिक्षक शिक्षणसेवकांना राबवून घेतात. शिक्षकांच्या या कारभारामुळे शिक्षणाची पातळी घसरली असून, त्याचा मुलांच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. याबाबत अनेक वेळा संस्थेकडे तक्रारी करूनही कोणतीही दखल घेतली जात नव्हती. .त्यामुळे आज सकाळी नऊ वाजता ग्रामस्थांनी शाळेकडे धाव घेत शाळेची पाहणी केली. यावेळी त्यांना बायोमेट्रिक हजेरी मशिन, तसेच सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद अवस्थेत दिसली, तसेच अनेक शिक्षक शाळेत वेळेवर उपस्थित नव्हते. रयतच्या महत्त्वाकांक्षी गुरुकुल प्रकल्पाला अनेक विद्यार्थी गैरहजर होते. त्यामुळे संतप्त ग्रामस्थांसह पालकांनी गेटला टाळे ठोकून निषेध व्यक्त केला. त्यामुळे लेट कमर्स शिक्षक व विद्यार्थी बाहेर ताटकळले. यात खुद्द मुख्याध्यापक आनंदराव पवार यांचाही समावेश होता..उशिरा येणाऱ्या शिक्षकांशी ग्रामस्थांची शाब्दिक बाचाबाचीही झाली. या वेळी गावातील पालक व नागरिक मोठ्या संख्येने शाळेसमोर जमले. शाळा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्याचे समजताच संस्थेचे सहाय्यक विभागीय अधिकारी दिनेश दाभाडे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. त्यांनी ग्रामस्थांची समजूत काढून असे प्रकार पुन्हा होणार नाही याची हमी दिल्यावर गेटचे टाळे उघडण्यात आले. याप्रसंगी राजेंद्र धुमाळ, सतीश धुमाळ, रमेश जाधव, पिलाजी धुमाळ, धनंजय धुमाळ, नितीन धुमाळ, अमोल धुमाळ, विलास जगताप, विनोद वर्पे, सिराज शेख व ग्रामस्थ उपस्थित होते..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .शासन शिक्षणावर लाखो रुपये खर्च करत असतानाही बेजबाबदार शिक्षकांमुळे ग्रामीण भागातील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. याबाबत संस्था व शाळेकडे तक्रार करूनही दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे आम्ही शाळेला टाळे ठोकले. यापुढे असे प्रकार खपवून घेणार नाही.- राजेंद्र धुमाळ, ग्रामस्थ, करंजखोप. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.