School Closed:'करंजखोपच्या शाळेला ठोकले टाळे'; उशिरा येणाऱ्या शिक्षकांशी ग्रामस्थांची शाब्दिक बाचाबाची..

Discipline Row: विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण दिलं जात नाही, तसेच ज्येष्ठ शिक्षक शिक्षणसेवकांना राबवून घेतात. शिक्षकांच्या या कारभारामुळे शिक्षणाची पातळी घसरली असून, त्याचा मुलांच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
Karanjkhop School Locked by Villagers Over Teachers’ Late Arrival; Heated Exchange Reported

पिंपोडे बुद्रुक : करंजखोप (ता. कोरेगाव) येथील माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकांच्या मनमानी कारभारामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी आज शाळेच्या प्रवेशद्वाराला टाळे ठोकले. शिक्षक वेळेवर न येणे, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करणे आणि बायोमेट्रिक हजेरी मशिन व सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद ठेवणे यामुळे ग्रामस्थांनी शिक्षकांना धारेवर धरले.

