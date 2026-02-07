सातारा
Inspirational Voting Story: नवरदेवाने लग्नाच्या मंडपातून थेट मतदान केंद्र गाठले; आधी मतदानाचा घाट, नंतर लग्नाचा थाट!
-जयंत पाटील
कोपर्डे हवेली : कराड तालुक्यातील कोपर्डे हवेली येथे एक अनोखी आणि प्रेरणादायी घटना घडली. तुपे कुटुंबातील अक्षय जयसिंग तुपे यांचा लग्न समारंभ मोठ्या उत्साहात पार पडला. पण या लग्नाचा दिवस सर्वांसाठी खास ठरला, कारण त्याच दिवशी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत होत्या.