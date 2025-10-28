Sunil Mane: बीएलओकडून तीन ठिकाणी मतदान; सुनील माने यांचा आरोप; विधानसभेवेळी कऱ्हाड उत्तर मतदारसंघातील प्रकार

कऱ्हाड : रहिमतपूर येथील मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याने तीन प्रभागात नाव असून, विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी तीन ठिकाणी त्यांनी मतदान केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने यांनी केला. दरम्यान, कऱ्हाड उत्तर मतदारसंघात विधानसभेला १८ हजार दुबार मतदार नोंदणी झाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. .Satara News: 'साताऱ्यात डॉक्टरच्या आत्महत्येप्रकरणी निदर्शने'; जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर लक्षवेधी आंदोलन.कऱ्हाड तहसीलदार कार्यालयात आज श्री. माने यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले. यावेळी शशिकांत भोसले, माजी नगराध्यक्ष आनंदा कोरे, अविनाश माने, रमेश माने, विद्याधर बाजारे, विकास पवार, विक्रांत भोसले, सागर शेडगे, गणेश चव्हाण, धीरज माने, निलम भोसले आदी उपस्थित होते..निवेदनात म्हटले आहे, की रहिमतपूर नगरपालिकेच्या प्रारूप मतदार याद्यांबाबत माहिती घेण्यासाठी भोसले नगरपरिषद कार्यालयात १५ ऑक्टोबर रोजी गेले होते. तेथे मुख्याधिकारी नसल्याने विधानसभा मतदार यादीचे काम करणारे अशासकीय बीएलओ उपस्थित होते. त्यांनी चुकीची माहिती देऊन अरेरावीची भाषा केली, तसेच स्थानिक राजकीय पुढाऱ्याच्या सल्ल्यानुसार रहिमतपूर पोलिस ठाण्यात २२ ऑक्टोबर रोजी सुटीच्या दिवशी शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून खोटा गुन्हा नोंद केला. हा लोकशाहीच गळा घोटण्याचा प्रकार आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सुनील माने म्हणाले, की बीएलओ यांचेच तीन प्रभागांत नाव आहे. त्यांनी विधानसभेला तीन ठिकाणी मतदान केल्याचा खळबळजनक आरोप श्री. माने यांनी केला आहे..बुथवरील कार्यकर्त्यांच्या यादीवर तशी नोंद असल्याने त्यांनी सांगितले. प्रभाग क्र. पाच, प्रभाग क्र. सहा व प्रभाग क्र. सातमध्ये या तीन ठिकाणी त्यांचे मतदार यादीत नाव आहे. ही लोकशाहीची हत्या असून, त्यांच्यावर फौजदार गुन्हा दाखल करावा, अशी आमची मागणी असताना प्रशासनाने माझ्या कार्यकर्त्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केल्याचे माने यांनी सांगितले. दरम्यान प्रकाराविरोधात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..Satara News: 'सासपडेतील पीडित कुटुंबाचे उदयनराजेंकडून सांत्वन'; चव्हाण कुटुंबीयांशी साधला संवाद .कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखलकऱ्हाड उत्तर मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात दुबार व बोगस मतदान झाल्याचा दावा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने यांनी केला. या वेळी त्यांनी मंदिर, शिक्षण संस्थेचे कार्यालय घर क्रमांक दाखवून आणि एकाच घरात वेगवेगळ्या जाती -धर्मातील मतदारांची नोंदणी केल्याचे समोर आले आहे. रहिमतपूरमधील घर क्र. १८६० वर १९ मतदारांची नोंद केली गेली आहे. वास्तविक या घर क्रमांकावर डॉ. वसंतराव पाटील विद्यालय सुरू आहे. एकाच घर क्रमांकावर दाखविले गेलेले १९ मतदार विविध जाती धर्मातील आहेत. असे अनेक प्रकार घडले आहेत. या बोगस व दुबार मतदार नोंदणीच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्याची माहिती सुनील माने यांनी दिली आहे. निवडणूक पारदर्शी व्हावी, यासाठी जे दुबार मतदार आहेत त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.