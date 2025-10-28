सातारा

Sunil Mane: बीएलओकडून तीन ठिकाणी मतदान; सुनील माने यांचा आरोप; विधानसभेवेळी कऱ्हाड उत्तर मतदारसंघातील प्रकार

Karad North Assembly Seat Controversy: प्रभाग क्र. पाच, प्रभाग क्र. सहा व प्रभाग क्र. सातमध्ये या तीन ठिकाणी त्यांचे मतदार यादीत नाव आहे. ही लोकशाहीची हत्या असून, त्यांच्यावर फौजदार गुन्हा दाखल करावा, अशी आमची मागणी असताना प्रशासनाने माझ्या कार्यकर्त्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केले.
Sunil Mane alleges multiple voting incidents in Karad North during the recent assembly elections.

कऱ्हाड : रहिमतपूर येथील मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याने तीन प्रभागात नाव असून, विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी तीन ठिकाणी त्यांनी मतदान केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने यांनी केला. दरम्यान, कऱ्हाड उत्तर मतदारसंघात विधानसभेला १८ हजार दुबार मतदार नोंदणी झाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

