Satara Politics: उदयनराजेंचा शशिकांत शिंदेंना कानमंत्र, मतदान केंद्रावरील भेटीची साताऱ्यात दिवसभर चर्चा, कानात नेमकं काय सांगितलं?

सातारा : विधान परिषदेच्या सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी जिल्ह्यात आज चुरशीने मतदान झाले. भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले हे महायुतीचे उमेदवार धैर्यशील कदम यांच्यासोबत साताऱ्यातील भाजपच्या मतदारांसोबत सातारा तहसील कार्यालयातील मतदान केंद्रावर आले. या वेळी केंद्रावर आधीच उपस्थित असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे व उदयनराजे भोसले, शिवेंद्रसिंहराजे हे तिघे हास्यविनोदात रमले होते. यावेळी उदयनराजेंनी शशिकांत शिंदे यांच्या कानात काही सांगितल्यावर दोघेही खळखळून हसले. त्या वेळी नेमका कोणता कानमंत्र दिला याची उत्सुकता दिवसभर साताऱ्यात होती. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.मतदानासाठी सुरुवातीला शिवसेनेचे सदस्य आले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सदस्य मतदानासाठी आले. यावेळी मतदान केंद्रावर शशिकांत शिंदे, उमेदवार अभयसिंह जगताप, नरेंद्र पाटील, इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. या आधी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष राजू भोसले यांनी काही महिला मतदारांना मतदान केंद्रावर आणून मतदान प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर साताऱ्यातील भाजपच्या मतदारांना सोबत घेऊन खासदार उदयनराजे, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष राजू भोसले, महायुती समन्वयक सुनील काटकर, नगराध्यक्ष अमोल मोहिते, पक्षप्रतोद निशांत पाटील, काका धुमाळ, विक्रम पावसकर, शंकर माळवदे, वसंतराव मानकुमरे, सौरभ शिंदे यांच्यासह तहसील कार्यालयातील मतदान केंद्रावर दखल झाले. .यावेळी समोरच राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे व त्यांचे उमेदवार अभयसिंह जगताप उपस्थित होते. शशिकांत शिंदेंना पाहून उदयनराजेंनी त्यांच्याशी हस्तांदोलन केले. त्यानंतर उदयनराजे, शशिकांत शिंदे, शिवेंद्रसिंहराजे हे हास्य विनोदात रंगले. मैत्री मैत्रीच असते, असे सांगत दोघांनी एकमेकांच्या तब्येतीची चौकशी केली. त्यानंतर शशिकांत शिंदेंनी उदयनराजेंना येतो नंतर भेटायला पाच मिनिटे, असे सांगितले. त्यावर नंतर काय कधीपण या... माझे काहीही नाही... असे उदयनराजे म्हणताच पुन्हा हास्याचे फवारे उडाले. त्यानंतर उदयनराजेंनी शशिकांत शिंदेंच्या कानात काहीतरी सांगितले आणि दोघेही खळखळून हासले. त्यानंतर नरेंद्र पाटील यांच्याही कानात उदयनराजेंनी काही तरी सांगितले..शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, ‘‘महायुतीतील मित्र पक्षांच्या ताकदीने आमचे उमेदवार मोठ्या मतांनी विजयी होतील. जेवढे मतदान आहे, त्यापेक्षा जास्त मतदान घेऊन महायुतीचा उमेदवार निवडून येईल. मतदारांनी महायुतीवर विश्वास ठेवला आहे. शंभूराज देसाई, मकरंद पाटील, मी स्वत:, तसेच खासदार उदयनराजे भोसले, जयकुमार गोरे, संजीवराजे नाईक निंबाळकर आम्ही सर्व जण एकसंध आहोत. त्यामुळे आमचा उमेदवार मताधिक्याने विजयी होईल.’’ उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या फुटीबाबत त्यांनी अधिक बोलणं टाळले. त्यांच्या पक्षावर त्यांच्या नेत्यांचा विश्वास राहिला नसेल, तर दुसऱ्यावर अपयश ढकलणे योग्य नाही. त्यांनी आत्मपरीक्षण करावे, असे त्यांनी सांगितले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...भाजपची मते फुटतील : शिंदेजिल्हा परिषदेत झालेला प्रकार पुन्हा होऊ नये म्हणून आम्ही या निवडणुकीत काळजी घेतली आहे. अंतर्मनातून मला असे वाटते की महायुतीचेही मतदार अभयसिंह जगताप यांना मते देतील. आचारसंहितेची नियमावलीची कोणतीही धास्ती न घेता सर्रास आमिषांचा प्रकार सुरू आहे. देशात अनेक ऑपरेशन सुरू असून, फोडा, झोडा आणि सत्तेत सहभागी व्हा, अशा प्रकारचे ऑपरेशन या निवडणुकीत सुरू आहे. ते पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य आणि नगरसेवकांपर्यंत पोचले आहे. आमचे सदस्य घड्याळावर असले, तरी महायुतीतील मित्रपक्षाचे उमेदवार आम्हाला मतदार मतदान करतील, तसेच भाजपचेही काही मतदार आमच्या उमेदवाराला मतदान करतील, असा विश्वास यावेळी शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.