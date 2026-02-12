सातारा

Satara News:महिला हवालदारावर लाचलुचपतची कारवाई; सातारा पाेलीस दलात खळबळ, जप्त मोटार सोडण्यासाठी नेमकं काय केलं?

Details of ACB trap in Satara police station: महिला हवालदारावर लाचलुचपत प्रकरणी गुन्हा दाखल; सातारा पोलिस दलात खळबळ
Satara Police in Spotlight After Lady Constable Booked in Bribery Case

Satara Police in Spotlight After Lady Constable Booked in Bribery Case

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : गुन्ह्यात जप्त केलेली मोटार सोडून देण्यासाठी पाच हजारांची लाच मागितल्याप्रकरणी म्हसवड पोलिस ठाण्यातील महिला हवालदारावर म्हसवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Satara
police
district
ACB squad action
Anti Corruption Department
Bribery Case
Woman

Related Stories

No stories found.