हस्ताक्षर तिचं नाही, हॉटेलमध्ये हत्येचा संशय; फडणवीसांनी तर आधीच अनेकांना क्लिनचीट दिली, अंधारेंचा आरोप

फलटणमध्ये महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणाला आता वेगळं वळण लागलं आहे. एका बाजूला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाई केली जाईल असं आश्वासन देण्यात आलंय. तर माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांना या प्रकरणात नाहक गोवण्यात आल्याचं फलटणमधील कार्यक्रमात बोलताना म्हटलं. आता या आत्महत्या प्रकरणावरून शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी खळबळजनक आरोप केले आहेत. महिला डॉक्टरच्या हातावर असलेलं हस्ताक्षर हे तिचं नाहीय. तिची हॉटेलमध्ये नेऊन हत्या करण्यात आल्याचा संशय असल्याचा दावा सुषमा अंधारे यांनी केलाय. .सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, फलटणमध्ये फडणवीस यांनी या प्रकरणातून नेत्यांना क्लिनचीट दिली. याआधीही फडणवीस यांनी अनेकांना अशी क्लिनचीट दिलीय.रणजितसिंह निंबाळकर देवेंद्र फडणवीस यांच्या जीवावरती उड्या मारत आहेत. महिला डॉक्टरच्या हातावर असलेली सुसाइड नोट संशयास्पद आहे. तिच्या हातावर असलेलं अक्षर तिचं नाही. प्रशांत बनकर आणि पीएसआई बदने हजर झाले यातही अनेक गोष्टी संशयास्पद वाटतायत..पीडितेचे आरोपी बनकरशी संबंध, महिला डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी दिली वेगळीच माहिती;आत्महत्येचं कारण....फिजिकली फिट असणं काय प्रकरण?फिटनेस सर्टिफिकेटबाबत बोलताना सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, बीड मधुन अनेक ऊसतोड मजूर तिथे आणले जातात. अत्यंत अमानुष पद्धतीने कारखानदार त्यांच्याकडून उचली वसूल करून घेतात. स्थानिक नेत्यांनी मेंटली टॉर्चर केलं त्यांना उचलून आणलं त्यांना शारीरिक इजा केल्या.आज पर्यंत काहीनी कोयते घासून ठेवा अशा भाषा केल्या मात्र ऊसतोड कामगारांच्या बाबतीत एक प्रकार शब्द बोलायला ते तयार नाहीत.फिजिकली फिट आणि अनफिट ठरवणे हे तिथल्या वैद्यकीय अधिकारी असणाऱ्या महिला डॉक्टरच्या हातात होतं. पण त्यांच्यावर दबाव आणला जात होता असा आरोप सुषमा अंधारेंनी केला..फलटणमधील पोलीस स्टेशन कोण हाताळत आहेत?पोलिसांना हाताशी धरून स्थानिक नेत्यांनी राजकीय ताकद वापरून २७७ पोलीस कम्पलेट केल्या आहेत. बीडच्या लोकांना काय त्रास होतो, बीडच्या लोकांना का त्रास दिला जातोय? ती बीडची आहे म्हणून तिचा जीव घेतला गेला.फलटणमध्ये नक्कीच काय चाललंय? बीडचे ऊसतोड लोक तिथं हालाखीच आणि गुलामीचे जीवन जगतायत असंही सुषमा अंधारे म्हणाल्या..पीडितेचं चारित्र्यहननपुण्यातल्या वैष्णवी हगवणेचं जसं चारित्र्य हनन करण्यात आले त्याच पद्धतीने महिला डॉक्टरचंही चारित्र्य हनन केले जात आहे. याआधी जय कुमार गोरेंवर एका महिलेने आधी आरोप केले होते. आता महिला डॉक्टर ज्या व्यक्तीच्या हॉटेलवर गेली होती त्याचे फोटो जयकुमार गोरेंसोबत आहेत. त्यामुळे महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली की तिची हत्या करण्यात आली असा प्रश्नही सुषमा अंधारेंनी विचारला..दिशाभूल करण्याचा प्रयत्नमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली कालची क्लीन चीट म्हणजे पोलिसांनी तपास थांबवावा असा अलिखित नियम आहे. आमचा दाट संशय आहे की महिला डॉक्टरची हॉटेलवर नेऊन हत्या करण्यात आली. तिचे नातेवाईक आले नसताना तिची डेड बॉडी का उचलली? काही पत्रकार बदनेच्या कुटुंबीयाचे इंटरव्यू करत आहेत म्हणजे त्यांचे उदात्तीकरण करत आहेत.माझा कोणावर संशय आहे त्यांची मी नाव सांगणार आहे.सुसाईट नोट गायब झाली आहे. बनकर आणि बदने दोन्ही प्रकरण वेगळे आहेत का? त्यांची नावे टाकून दिशाभूल केली जात आहे का? अंशुमन धुमाळ तात्कालिक डिवायएसपी राहुल धस, सुनिल महाडिक,एपीएय जायपाञे, पीएसआई पाटील यांना चौकशीच्या फेऱ्यात आणणे गरजेचे असल्याचंही सुषमा अंधारे यांनी म्हटलं..