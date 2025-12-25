सातारा

सातारा जिल्ह्यात खळबळ! 'यशवंत बँक अपहार प्रकरणी चरेगावकरांच्या बंधूला अटक'; ईडीच्या हाती लागली महत्वाची कागदपत्रे..

Yashwant Bank embezzlement case Satara: यशवंत बँक गैरव्यवहार: चरेगावकरांच्या बंधूला अटक, ईडीच्या हाती महत्त्वाची कागदपत्रे
ED Tightens Grip in Yashwant Bank Scam; Key Documents Seized

ED Tightens Grip in Yashwant Bank Scam; Key Documents Seized

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड : यशवंत बँकेतील ११२ कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने काल येथे, तसेच फलटणला छापा टाकून चौकशी केली. मध्यरात्रीनंतरही ईडीची तपासणी सुरू होती. तपासात ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी काही महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात घेतल्याचे समजते. याप्रकरणी ईडीकडून काहींना नोटिसा बजावून त्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्यास कळवले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
crime
scam
district
Yashwant Bank
Bank Fraud
Cooperative Banks
ED Action
Arersted

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com