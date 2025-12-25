सातारा जिल्ह्यात खळबळ! 'यशवंत बँक अपहार प्रकरणी चरेगावकरांच्या बंधूला अटक'; ईडीच्या हाती लागली महत्वाची कागदपत्रे..

कऱ्हाड : यशवंत बँकेतील ११२ कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने काल येथे, तसेच फलटणला छापा टाकून चौकशी केली. मध्यरात्रीनंतरही ईडीची तपासणी सुरू होती. तपासात ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी काही महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात घेतल्याचे समजते. याप्रकरणी ईडीकडून काहींना नोटिसा बजावून त्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्यास कळवले आहे. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.यशवंत बॅंकेतील ११२ कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी येथील शहर पोलिस ठाण्यात राज्य सहकार परिषदेचे, तसेच बॅंकेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्यासह ५० जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्यासह ठेवीदारांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे या गैरव्यवहाराची ईडीकडून चौकशीची मागणी केली होती. .त्यानंतर काल पहाटेपासून कऱ्हाड, फलटणसह पाच ठिकाणी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी छापे टाकले. काल सकाळी येथील आणि फलटणमधील बँकेच्या शाखेत सुरू असलेली चौकशी मध्यरात्रीनंतरही सुरू होती. यादरम्यान, या प्रकरणाशी निगडित काही कागदपत्रे ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतली आहेत. याप्रकरणी शार्दूल ऊर्फ मुकुंद चरेगावकर यांच्यासह अन्य एकाकडून माहिती घेतली. इतरही काही जणांना याप्रकरणी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याच्या सूचना ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी केल्याची चर्चा आहे..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...चरेगावकरांच्या बंधूला अटकयशवंत बॅंकेतील गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास सातारा पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष चरेगावकर यांचे दत्तक भाऊ शौनक ऊर्फ विठ्ठल गोविंद कुलकर्णी (रा. पुणे) यांना ताब्यात घेतले आहे. आज दुपारी त्यांना येथील न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्यांना २९ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिल्याची माहिती आर्थिक शाखेने दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.