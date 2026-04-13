Satara Crime: आरफळच्या युवकाचा खून; सातारा तालुक्यात उडाली खळबळ, नवरा-बायकाे शेतामध्ये काम करत अन् अचानक काय घडलं!

शिवथर: आरफळ (ता. सातारा) येथील अमर मुगुटराव नलगे (वय ४५) या युवकाचा किरकोळ वादातून आज दुपारी आरफळ- वनगळ रस्त्यावरील गावंधर नावाच्या शिवारामध्ये खून करण्यात आला. संशयित ऋषिकेश मारुती कासकर हा पसार झाला आहे..याबाबत पोलिसांनी सांगितले, की आज दुपारी सव्वादोन वाजण्याच्या सुमारास गावंधर नावाच्या शिवारात शेतात अमर काम करीत होता. दरम्यान, लहान मुलांच्या व मोटारसायकलमधील पेट्रोल चोरीच्या व्हिडिओ शूटिंगच्या कारणावरून संशयित ऋषिकेश कासकर व अमर नलगे यांच्यामध्ये किरकोळ बाचाबाची झाली..त्यावेळी रस्त्याचे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी कामगारांचे ग्रीडच्या ढिगाऱ्यावर पडलेले खोरे घेऊन ऋषिकेशने अमरच्या डोक्यात मारले. त्यामुळे अमर रस्त्यावरच बेशुद्ध अवस्थेत पडला. त्याच्या डोक्यातून रक्तस्राव झाला होता. अमरची पत्नी रेश्मा त्याठिकाणी पळत आली व अमरला पडलेल्या ठिकाणाहून उठवण्याचा प्रयत्न करीत होती. .दरम्यान, ऋषिकेश शेताच्या दिशेने पळत निघून गेला. ग्रामस्थ व मित्रांनी अमरला सातारा येथील रुग्णालयामध्ये उपचार करण्यासाठी घेऊन जाताना त्याचा मृत्यू झाला. अमर वाई अर्बन बँकेमध्ये आरफळमधील पिग्मी एजंटचे काम करीत होता. सोबत शेतीतही मदत करत होता. त्याच्या मागे आई, पत्नी, मुलगा आणि मुलगी असा परिवार आहे. सातारा तालुका पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी तपास करीत आहेत.