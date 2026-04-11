फलटण : एका मुलीसोबत मोबाईलवर चॅटिंग केल्याच्या रागातून १८ वर्षीय युवकाला चार जणांनी लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करत त्याचा खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. मध्यरात्रीच्या सुमारास ढवळपाटी (ता. फलटण) येथे घडलेल्या या घटनेत सोमनाथ संदीप जाधव (रा. मिऱ्याचीवाडी दालवडी, ता. फलटण) असे मृत्यू झालेल्या युवकाचे नाव आहे. दरम्यान, याप्रकरणी फलटण ग्रामीण पोलिसांनी मृत युवकाच्या वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून चौघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये आदित्य विजय शिंदे, ओम लोखंडे, चिक्या लोखंडे, पिंटू लोखंडे (सर्व रा. ढवळ, ता. फलटण) ही संशयितांची नावे असून, पोलिसांनी आदित्य विजय शिंदे यास अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत सोमनाथ हा गुरुवारी (ता. ९) रात्री जेवण करून घराबाहेर अंगणात झोपला होता. त्यानंतर त्याची एका मुलीबरोबर व्हॉट्सॲपवर चॅटिंग सुरू होते. त्यानंतर तो मुलीला भेटायला गेला असता मुलीच्या वडिलांच्या निदर्शनास आला. त्यानंतर मुलीच्या वडिलांनी मुलांना बोलावून सोमनाथ जाधवला मारहाण केली. त्यानंतर रात्री दीडच्या सुमारास सोमनाथच्या वडिलांच्या (संदीप जाधव) मोबाईलवर सोमनाथच्याच नंबरवरून एका व्यक्तीचा फोन आला. त्या व्यक्तीने त्यांना ढवळपाटी येथे बोलावून घेतले..वडील तिथे पोहोचले असता, एका लाल रंगाच्या कारमधून दोन जण आणि त्यांचा मुलगा सोमनाथ खाली उतरले. त्या व्यक्तीने वडिलांना सांगितले की, तुमचा मुलगा आमच्या बहिणीशी मोबाईलवर चॅटिंग करत आहे, त्यामुळे आम्ही त्याला मारहाण केली असून, आता त्याला जिवंत ठेवणार नाही, असे सांगत असतानाच तिथे आणखी दोन जण मोटारसायकलवरून आले. त्यानंतर चौघांनी मिळून सोमनाथला लाथाबुक्क्यांनी तोंडावर, छातीवर आणि पोटावर अमानुष मारहाण केली. जीव वाचवण्यासाठी सोमनाथ पळू लागला. मात्र, संबंधितांनी पाठलाग करून ढवळपाटीवरील कृषी उत्पन्न बाजार समितीशेजारच्या पटांगणात त्याला गाठले. तिथे त्याला पुन्हा बेदम मारहाण करून डांबरी रस्त्यावर आपटले. यावेळी एका स्थानिक नागरिकाने मदतीसाठी धाव घेतली असता, ते चौघेही कार आणि दुचाकीवरून पसार झाले. या मारहाणीत सोमनाथ बेशुद्ध पडला होता. त्याला उपचारासाठी तत्काळ फलटण येथील विविध रुग्णालयांत नेण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याची प्राणज्योत मालवली. या धक्कादायक घटनेप्रकरणी मृत सोमनाथचे वडील संदीप उमाजी जाधव (वय ४२) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात मुलीच्या नातेवाइकांसह एकूण चार जणांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचा तपास फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संदीप जगताप करत आहेत.