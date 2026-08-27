AI आणि रोबोट्समुळे नोकऱ्या धोक्यात! बिल गेट्स यांना चिंता; ‘ह्यूमन रिजर्व्ड’चा फॉर्म्युला सुचवला, आरक्षणाची मागणी

कृत्रिम बुद्धिमत्तेची संकल्पना सुरुवातीला लोकांची कामे सोपी करण्यासाठी मांडली गेली होती. पण आता हे तंत्रज्ञान नोकऱ्या हिरावून घेत आहे. ही बाब सर्वांसाठी चिंतेची आहे. आघाडीचे उद्योगपती आणि अर्थतज्ज्ञांनीही असा इशारा दिला आहे की, भविष्यात एआय समाज आणि रोजगारासमोर एक मोठे आव्हान उभे करू शकते. बिल गेट्स यांनी हे टाळण्याचा एक मार्ग सुचवला आहे. मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांनी एआयच्या (AI) वाढत्या प्रभावाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. .अलीकडील एका ब्लॉग पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, एआय आणि रोबोट्स वेगाने सुधारत आहेत. त्यामुळे, भविष्यात काही नोकऱ्या मानवांसाठी राखीव ठेवण्याची गरज भासू शकते. त्यांनी 'मानवांसाठी राखीव' नोकऱ्यांची संकल्पना मांडली आहे. त्यांच्या मते सध्याच्या नोकऱ्यांपैकी सुमारे ४०% नोकऱ्या मानवांसाठी राखीव ठेवल्या पाहिजेत. बिल गेट्स यांनी एआयबद्दल जे म्हटले आहे ते भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. .Meta News: अरे बापरे! रात्री 12 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत Insta-Facebook बंद; Meta चे नवे नियम काय?.भारतात सरकारी नोकऱ्या आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये विशिष्ट वर्गांसाठी आरक्षण आधीपासूनच आहे. आरक्षणाचा मुद्दा भारतात फार पूर्वीपासून एक संवेदनशील आणि वादग्रस्त विषय राहिला आहे. मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात केली आहे. काहींच्या मते, कंपन्या यासाठी एआयचे निमित्त देत आहेत. एआय वेगाने विकसित होत आहे आणि भविष्यात अनेक लोकांच्या कामाच्या पद्धतीत लक्षणीय बदल घडवून आणू शकते..Smartwatch Technology: हाताची हालचाल की चालणे? स्मार्टवॉचला कसे कळते तुम्ही किती चाललात? पाहा इनबिल्ट सेन्सर्सचे तंत्रज्ञान....एआयचा धोका केवळ बेरोजगारीपुरता मर्यादित नाही. नोकऱ्या लोकांना उत्पन्न, ओळख, जगण्याचा उद्देश आणि समाजाशी जोडणी देतात. जर मोठ्या संख्येने लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या, तर त्याचा परिणाम कुटुंबे, समुदाय, राजकारण आणि सामाजिक विचारांवर होऊ शकतो. एआय विकास आणि सोयीसाठी नवीन मार्ग खुले करत असले तरी, रोजगार आणि सामाजिक विषमतेच्या आव्हानांसाठी आतापासूनच तयारी करणे अत्यावश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.