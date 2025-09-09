AirPods Pro 3 ची धमाकेदार एंट्री; मोजणार हृदयाचे ठोके अन् करणार लाईव्ह ट्रान्सलेशन, 15 जबरदस्त फीचर्स, किंमत फक्त...

अॅपलच्या वार्षिक 'ऑ ड्रॉपिंग' इव्हेंटमध्ये आज बहुप्रतीक्षित AirPods Pro 3 ची लॉन्चिंग झाली आहे. या नव्या इअरबड्सची जागतिक किंमत 249 डॉलर्स (भारतात अंदाजे 20,999 रुपये) आहे जी मागील मॉडेलच्या तुलनेत परवडणारी आहे. AirPods Pro 3 मध्ये अनेक नवीन वैशिष्ट्ये आहेत जी गाणी, संवाद आणि आरोग्याच्या दृष्टीने गेमचेंजर ठरतील..iPhone 17 लॉन्चपूर्वीच Apple अडचणीत; कंपनीवर कॉपीराइटचा खटला दाखल, ग्राहकांसोबत मोठी.....नेमकं प्रकरण काय? .AirPods Pro 3 मध्ये सुधारित ऑडिओ क्वालिटी, नवीन रबर टिप्स आणि कानात हवेचा प्रवाह नियंत्रित करणारी रचना आहे. अॅपलच्या दाव्यानुसार, यात 4X सुधारित अॅक्टिव्ह नॉईज कॅन्सलेशन (ANC) आहे, जे जगातील सर्वोत्कृष्ट ANC आहे. यामुळे गर्दीच्या ठिकाणी किंवा प्रवासात पूर्ण शांतता मिळेल. .वीशेष म्हणजे AI आधारित लाइव्ह ट्रान्सलेशन फीचर आहे जे बोलणाऱ्याचा आवाज कमी करून प्रत्येक वाक्याचा अर्थ तुमच्या भाषेत अनुवादित करते. दोन्ही व्यक्ती AirPods Pro 3 वापरत असतील तर हे फीचर अधिक प्रभावी आहे. जोडलेल्या आयफोनवर संभाषणाचे ट्रान्सक्रिप्शन स्क्रीनवर दिसते, जे H3 चिप आणि AI मॉडेल्सवर चालते. आरोग्याच्या दृष्टीने AirPods Pro 3 मध्ये कानातून हृदयाचे ठोके मोजणारे सेन्सर्स आणि IP57 रेटिंग आहे जे पाणी आणि घामापासून संरक्षण देते..याशिवाय वर्कआउट बडी नावाचे AI हेल्थ कोच फीचर आहे जे व्यायामादरम्यान मार्गदर्शन करते. अॅपलने 10000 हून अधिक कानांच्या आकारांचे विश्लेषण करून हे इअरबड्स सर्वांना योग्य फिट होतील असे डिझाइन केले आहे. हलके वजन, 48 तासांची बॅटरी लाइफ आणि ब्लू फिनिश यामुळे AirPods Pro 3 मार्केटमध्ये लोकांच्या पसंतीस उतरणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.