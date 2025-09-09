विज्ञान-तंत्र

AirPods Pro 3 ची धमाकेदार एंट्री; मोजणार हृदयाचे ठोके अन् करणार लाईव्ह ट्रान्सलेशन, 15 जबरदस्त फीचर्स, किंमत फक्त...

AirPods Pro 3 Details : अॅपलच्या वार्षिक 'ऑ ड्रॉपिंग' इव्हेंटमध्ये आज बहुप्रतीक्षित AirPods Pro 3 ची लॉन्चिंग झाली आहे.
अॅपलच्या वार्षिक 'ऑ ड्रॉपिंग' इव्हेंटमध्ये आज बहुप्रतीक्षित AirPods Pro 3 ची लॉन्चिंग झाली आहे. या नव्या इअरबड्सची जागतिक किंमत 249 डॉलर्स (भारतात अंदाजे 20,999 रुपये) आहे जी मागील मॉडेलच्या तुलनेत परवडणारी आहे. AirPods Pro 3 मध्ये अनेक नवीन वैशिष्ट्ये आहेत जी गाणी, संवाद आणि आरोग्याच्या दृष्टीने गेमचेंजर ठरतील.

iPhone 17 लॉन्चपूर्वीच Apple अडचणीत; कंपनीवर कॉपीराइटचा खटला दाखल, ग्राहकांसोबत मोठी.....नेमकं प्रकरण काय?
