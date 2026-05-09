Amazon-Flipkart सेलमध्ये रहा सावध! टाकून दिलेल्या पार्सल बॉक्समुळे चोरी होतोय तुमचा डेटा, फसवणूकीपासून सुरक्षित कसं राहायचं? पाहा

ऑनलाइन सेलचा सीझन सुरू झाला की प्रत्येक घरात पार्सल्सचा ढीग येतो. नवीन वस्तू काढून आनंद साजरा करताना आपण रिकामा बॉक्स सहज कचऱ्यात टाकतो. पण हा साधा बॉक्स तुम्हाला मोठ्या फसवणुकीचा बळी बनवू शकतो. या ‘डिलिव्हरी बॉक्स घोटाळ्या’बद्दल जाणून घ्या आणि स्वतःला सुरक्षित ठेवा..डिलिव्हरी बॉक्स घोटाळा म्हणजे काय?जेव्हा तुम्हाला ऑनलाइन ऑर्डर मिळते, त्या बॉक्सवर शिपिंग लेबल असते. त्यावर तुमचे पूर्ण नाव, मोबाइल नंबर, घरचा पत्ता आणि ऑर्डरचे तपशील स्पष्ट दिसतात. बॉक्स न फाडता किंवा लेबल न पुसता कचऱ्यात टाकलात की ही वैयक्तिक माहिती घोटाळेबाजांसाठी सोपे शिकार बनते. ते कचरा गोळा करून लेबल्समधून तुमची सर्व डिटेल्स काढून घेतात..iPhone 17 चक्क 45 हजारपेक्षा कमी किंमतीत मिळतोय; 'इथे' खरेदी केल्यास मिळेल बंपर डिस्काउंट, ऑफर सुरू होताच लागल्या रांगा.घोटाळेबाज कसा सापळा रचतात?घोटाळेबाज प्रथम तुमचा बॉक्स गोळा करतात. मग ते तुम्हाला फोन करून स्वतःला ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टचे कस्टमर सपोर्ट म्हणून ओळखवतात. तुमचे नाव आणि पत्ता आधीच माहिती असल्याने तुम्ही सहज विश्वास ठेवता. ते म्हणतात, “तुमच्या ऑर्डरबद्दल फीडबॅक द्या, कॅशबॅक किंवा अतिरिक्त सवलत मिळेल.” बोलताना ते एक लिंक पाठवतात. त्या लिंकवर क्लिक केल्यावर तुमच्या फोनमध्ये मालवेअर घुसते किंवा बनावट वेबसाइट उघडते. तिथे तुमचे बँक डिटेल्स, OTP आणि पासवर्ड चोरले जातात. अशा प्रकारे अनेक लोकांचे पैसे गेले आहेत..Jio-Airtel-Vi ची मनमानी आता बंद! सरकारने युजर्सना दिली मोठी खुशखबर, नवे नियम जाणून घ्या.सेलमध्ये का वाढते धोका?सेलच्या काळात हजारो ऑर्डर्स होतात. त्यामुळे रस्त्यावर आणि कचऱ्यात डिलिव्हरी बॉक्सेसची संख्या खूप वाढते. लोक ऑफर्स आणि फीडबॅक कॉल्सची अपेक्षा करतात, त्याचा फायदा घेऊन घोटाळेबाज सहज विश्वास संपादन करतात. म्हणून सध्या हे प्रकरणे अधिक वाढली आहेत..WhatsApp गुपचुप हटवत आहे सगळ्यांचे आवडते फीचर! तुम्हाला कळणारही नाही अन् बदलून जाईल तुमचे ॲप.स्वतःला कसे सुरक्षित ठेवावे?लेबल नेहमी फाडून टाका: बॉक्स टाकण्यापूर्वी लेबल पूर्णपणे फाडून टाका किंवा ब्लॅक मार्करने नाव, पत्ता, नंबर पूर्ण झाकून टाका.अनोळखी लिंक्स टाळा: कोणत्याही SMS किंवा व्हॉट्सअॅपवर आलेल्या कॅशबॅक लिंकवर क्लिक करू नका. खऱ्या कंपन्या अशा पद्धतीने लिंक पाठवत नाहीत.फोन कॉल्सवर विश्वास ठेवू नका: अनोळखी व्यक्ती तुमचे नाव आणि पत्ता सांगून ऑफर देईल तर लगेच विश्वास ठेवू नका. कंपनीच्या अधिकृत ॲप किंवा वेबसाइटवरून स्वतः तपासा.थोडीशी खबरदारी घेतली तर सेलचा आनंद कसा घ्या तसाच तुमचे पैसे आणि डेटाही सुरक्षित राहील. कचरा टाकताना एकदा विचार करा कारण हा बॉक्स फक्त कार्डबोर्ड नाही त्यात तुमची वैयक्तिक माहिती दडलेली असू शकत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.