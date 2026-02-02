अॅपलचे संस्थापक स्टीव्ह जॉब्स आणि स्टीव्ह वोन्जियाक यांच्या सह्या असलेल्या जुन्या चेकचा २० कोटींना लिलाव झालाय. केवळ ५०० डॉलर म्हणजेच ४२ हजार रुपये या चेकद्वारे देण्यात आले होते. ४२ हजारांच्या या चेकसाठी तब्बल २० कोटींची बोली लावण्यात आली होती. ४२ हजारांचा हा चेक इतकी मोठी बोली लावून लिलावात विकला गेला कारण याला अॅपलचं बर्थ सर्टिफिकेट मानलं जात आहे..अॅपल कंपनीने १६ मार्च १९७६ या दिवशी हा चेक जारी केला होता. चेकनंतर अॅपल कंपनीची सुरुवात १५ दिवसांनी झाली होती. तर या चेकवर चेक नंबर १ असंही लिहिलं आहे. कंपनीच्या पहिल्या बँक खात्यातून करण्यात आलेला हा पहिला व्यवहार होता..दोन बलूच महिलांनी आत्मघाती हल्ल्यांनी पाकिस्तानमध्ये केला विध्वंस, २४ वर्षीय तरुणीनं बर्थडेलाच घेतलेली शपथ.अॅपल कंपनीच्या या पहिल्या व्यवहाराच्या चेकवर स्टीव्ह जॉब्स आणि स्टीव्ह वोन्जियाक या दोघांची सही आहे. खूप कमी वेळा दोघांची एकत्र सही दिसून आलीय. स्टीव्ह जॉ़ब्स यांना ऑटोग्राफ देणं आवडत नसे. त्यामुळे त्यांची सही असलेल्या वस्तूंचा याआधीही मोठ्या किंमतीत लिलाव झालाय..हॉवर्ड कँटिन नावाच्या एका डिझायनरला हा चेक देण्यात आला होता. त्यावेळी अॅपलकडे त्यांची स्वत:ची फॅक्टरी नव्हती. त्यामुळे हॉवर्डनेच स्टीव्ह वोन्जियाक यांनी हाताने बनवलेल्या नकाशाला एक प्रोफेशनल सर्किट बोर्डच्या रुपात तयार केलं. यातूनच अॅपलचा पहिला कम्प्युटर अॅपल १ तयार झाला होता..अॅपलने सुरुवातीला फक्त २०० कम्प्युटर तयार केले होते. त्यांची किंमत जवळपास ६६० डॉलर इतकी होती. आज जर त्यापैकी एखादा कम्प्युटर सुस्थितीत आढळला तर त्याची किंमत कोट्यवधि रुपयांमध्ये असेल. लिलाव करणाऱ्या कंपनीने म्हटलंय की, अॅपलशी संबंधित जुन्या वस्तूंची मागणी वाढलीय. स्टीव्ह जॉब्सची सही असलेलं एक बिझनेस कार्ड लिलावात दीड कोटींना विकलं गेलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.