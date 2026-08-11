सूर्यग्रहणात दिसणार 'डायमंड रिंग' आणि 'बेलीज बीड्स'; १२ ऑगस्टला घडणार दुर्मिळ खगोलीय घटना!

August 12 Total Solar Eclipse: आकाशात १२ ऑगस्ट रोजी एक अत्यंत दुर्मिळ आणि नयनरम्य खगोलीय घटना घडणार आहे. या दिवशी होणारे खग्रास सूर्यग्रहण पाहण्यासाठी जगभरातील खगोलप्रेमी आणि शास्त्रज्ञ उत्सुक आहेत. जेव्हा चंद्र सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये येऊन सूर्याला पूर्णपणे झाकून टाकतो, तेव्हा दिवसा काही मिनिटांसाठी अंधार पसरतो. या खग्रास सूर्यग्रहणादरम्यान आकाशात 'डायमंड रिंग' आणि 'बेलीज बीड्स'सारखे अद्वितीय नजारे पाहायला मिळणार आहेत.ग्रहणातील खास आकर्षणे -डायमंड रिंग (Diamond Ring Effect): सूर्यग्रहणाची ही सर्वात सुंदर स्थिती मानली जाते. खग्रास स्थिती सुरू होण्यापूर्वी काही सेकंद आधी किंवा ती संपल्यानंतर लगेचच सूर्याचा एकच किरण चंद्राच्या कडेवरून बाहेर येतो. यामुळे आकाशात हिऱ्याच्या अंगठीसारखा (डायमंड रिंग) लखलखाट दिसतो.बेलीज बीड्स (Baily's Beads): चंद्राचा पृष्ठभाग खडकाळ आणि डोंगराळ आहे. सूर्यग्रहणादरम्यान जेव्हा सूर्याचा प्रकाश चंद्रावरील दऱ्या आणि पर्वतांमधून डोकावतो, तेव्हा चंद्राच्या कडेवर चमकणाऱ्या मोत्यांच्या माळेसारखा (बेलीज बीड्स) नजारा तयार होतो.. सूर्य कोरोना (Solar Corona): सूर्याचे बाह्य वातावरण ज्याला 'कोरोना' म्हटले जाते, ते अत्यंत तेजस्वी प्रकाशामुळे एरवी डोळ्यांना दिसत नाही. पण, खग्रास सूर्यग्रहणाच्या वेळी चंद्राने सूर्याला पूर्ण झाकल्यास सूर्याच्या भोवती एक पांढरेशुभ्र तेजोवलय स्पष्टपणे पाहायला मिळते.सनस्पॉट्स (Sunspots): सुरक्षित आणि प्रमाणित चष्म्यांच्या (ISO Certified Solar Glasses) मदतीने निरीक्षण केल्यास सूर्याच्या पृष्ठभागावरील चुंबकीय हालचालींमुळे तयार झालेले काळे डाग (सनस्पॉट्स) देखील पाहता येऊ शकतात..Japanese Eating Habit: २० टक्के पोट \nरिकामे ठेवून दीर्घायुष्य? काय आहे जपानची \n'हारा हाची बू' पद्धत ?.हे सूर्यग्रहण कोठे दिसणार ?हे खग्रास सूर्यग्रहण स्पेन, आइसलँड, ग्रीनलँड, पोर्तुगाल, रशिया, अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपमधील काही भागांत दिसणार आहे. स्पेनमधील लिऑन, व्हॅलेन्सिया आणि आइसलँडमधील रेक्याविक या शहरांमधून हे खग्रास सूर्यग्रहण स्पष्टपणे पाहता येईल. तर न्यूयॉर्क, बर्लीन आणि लंडन यांसारख्या शहरांमध्ये ते अंशतः (Partial Eclipse) दिसेल..भारतातील वेळ अन् धार्मिक महत्त्व -भारतीय वेळेनुसार (IST) हे सूर्यग्रहण १२ ऑगस्ट रोजी रात्री ९:०२ वाजता सुरू होईल. ग्रहणाचा मध्यरात्री ११:१६ वाजता मुख्य टप्पा असेल आणि १३ ऑगस्ट रोजी पहाटे १:२८ वाजता ग्रहण संपेल. भारतात या वेळी रात्र असणार असल्याने हे सूर्यग्रहण देशात कोठेही दिसणार नाही. त्यामुळे भारतात या ग्रहणाचे कोणतेही वेध किंवा सुतक पाळले जाणार नाही..सुरक्षितपणे कसे पाहावे?सूर्यग्रहण पाहण्यासाठी नेहमी प्रमाणित आयएसओ (ISO 12312-2) चष्म्यांचाच वापर करावा.साधे गॉगल किंवा सनग्लासेस वापरून सूर्याकडे थेट पाहू नये.कॅमेरा, दुर्बीण किंवा टेलिस्कोपमधून थेट सूर्याकडे पाहणे डोळ्यांसाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. यासाठी उपकरणांच्या समोर विशेष सोलर फिल्टर लावणे बंधनकारक आहे..Japanese Parenting: रागावणं नाही,ओरडणं नाही! जपानी लोक आपल्या मुलांना अशी लावतात शिस्त!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.