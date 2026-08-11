विज्ञान-तंत्र

सूर्यग्रहणात दिसणार 'डायमंड रिंग' आणि 'बेलीज बीड्स'; १२ ऑगस्टला घडणार दुर्मिळ खगोलीय घटना!

Diamond Ring Effect & Baily's Beads: स्पेन, आइसलँडसह अनेक देशांत दिसणार पूर्ण सूर्यग्रहण; जगभरातील खगोलप्रेमी आणि शास्त्रज्ञ उत्सुक!
August 12 Solar Eclipse: Rare Celestial Event To Feature Diamond Ring & Baily's Beads

August 12 Solar Eclipse: Rare Celestial Event To Feature Diamond Ring & Baily's Beads

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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August 12 Total Solar Eclipse: आकाशात १२ ऑगस्ट रोजी एक अत्यंत दुर्मिळ आणि नयनरम्य खगोलीय घटना घडणार आहे. या दिवशी होणारे खग्रास सूर्यग्रहण पाहण्यासाठी जगभरातील खगोलप्रेमी आणि शास्त्रज्ञ उत्सुक आहेत. जेव्हा चंद्र सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये येऊन सूर्याला पूर्णपणे झाकून टाकतो, तेव्हा दिवसा काही मिनिटांसाठी अंधार पसरतो. या खग्रास सूर्यग्रहणादरम्यान आकाशात 'डायमंड रिंग' आणि 'बेलीज बीड्स'सारखे अद्वितीय नजारे पाहायला मिळणार आहेत.

ग्रहणातील खास आकर्षणे -

  • डायमंड रिंग (Diamond Ring Effect): सूर्यग्रहणाची ही सर्वात सुंदर स्थिती मानली जाते. खग्रास स्थिती सुरू होण्यापूर्वी काही सेकंद आधी किंवा ती संपल्यानंतर लगेचच सूर्याचा एकच किरण चंद्राच्या कडेवरून बाहेर येतो. यामुळे आकाशात हिऱ्याच्या अंगठीसारखा (डायमंड रिंग) लखलखाट दिसतो.

  • बेलीज बीड्स (Baily's Beads): चंद्राचा पृष्ठभाग खडकाळ आणि डोंगराळ आहे. सूर्यग्रहणादरम्यान जेव्हा सूर्याचा प्रकाश चंद्रावरील दऱ्या आणि पर्वतांमधून डोकावतो, तेव्हा चंद्राच्या कडेवर चमकणाऱ्या मोत्यांच्या माळेसारखा (बेलीज बीड्स) नजारा तयार होतो.

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