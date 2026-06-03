विज्ञान-तंत्र

Lowest Price Electric Scooter : 50 हजारपेक्षा कमी किंमतीत इलेक्ट्रिक स्कूटर; सगळ्यात स्वस्त आहेत 'या' 3 गाड्या, दमदार रेंज

best electric scooter under 50000 : वाढत्या पेट्रोलच्या किमतींमुळे हैराण असाल तर चिंता करू नका. ५० हजारांखालील ३ सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बजेटमध्ये हायरेंज आहेत
Top High Range Electric Scooters Under 50k with Best Mileage

Top High Range Electric Scooters Under 50k with Best Mileage

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

वाढत्या पेट्रोलच्या किमतींमुळे रोजचा प्रवास खिशाला परवडणारा राहिलेला नाही. अशा वेळी अनेकांना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरेदी करायची असते, पण बजेट अभावी ते थांबतात. परंतु भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची ही चिंता आता पूर्णपणे संपली आहे.

अवघ्या 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये दमदार मायलेज आणि आकर्षक लुक देणाऱ्या गाड्या मार्केटमध्ये आल्या आहेत.

जर तुम्ही खर्चात जास्त अंतर पार करणारी बजेट फ्रेंडली दुचाकी शोधत असाल तर बाजारातील 3 सर्वात स्वस्त आणि जास्त रेंज देणाऱ्या गाड्यांबद्दल जाणून घ्या..

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