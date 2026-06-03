Lowest Price Electric Scooter : 50 हजारपेक्षा कमी किंमतीत इलेक्ट्रिक स्कूटर; सगळ्यात स्वस्त आहेत 'या' 3 गाड्या, दमदार रेंज

वाढत्या पेट्रोलच्या किमतींमुळे रोजचा प्रवास खिशाला परवडणारा राहिलेला नाही. अशा वेळी अनेकांना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरेदी करायची असते, पण बजेट अभावी ते थांबतात. परंतु भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची ही चिंता आता पूर्णपणे संपली आहे. अवघ्या 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये दमदार मायलेज आणि आकर्षक लुक देणाऱ्या गाड्या मार्केटमध्ये आल्या आहेत. जर तुम्ही खर्चात जास्त अंतर पार करणारी बजेट फ्रेंडली दुचाकी शोधत असाल तर बाजारातील 3 सर्वात स्वस्त आणि जास्त रेंज देणाऱ्या गाड्यांबद्दल जाणून घ्या...Komaki X Oneकमी किमतीत प्रीमियम फीचर्स देणारी पहिली गाडी म्हणजे Komaki X One. या स्कूटरची एक्स शोरूम किंमत साधारण 34,999 रुपयांपासून सुरू होते, जी 50 हजारांपेक्षा बरीच कमी आहे. यात अत्यंत सुरक्षित मानली जाणारी 'ग्राफिन LiPO4' बॅटरी वापरली असून ही गाडी सिंगल चार्जवर 85 ते 100 किलोमीटरपर्यंतचे दमदार रेंज देते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही लो स्पीड कॅटेगरीत येत असल्यामुळे ही चालवण्यासाठी कोणत्याही RTO नोंदणीची किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्सची अजिबात गरज पडत नाही..Airtel 99 Recharge : एयरटेलने आणला 99 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन; स्पर्धक कंपन्यांना टेन्शन, आता रिल्स सोडून पाहा हवा तो चित्रपट.NIJ Automotive Accelero R14ज्यांना दैनंदिन प्रवासासाठी खूप जास्त रेंज हवी आहे, त्यांच्यासाठी NIJ Automotive Accelero R14 हा एक अद्भूत पर्याय ठरतो. या स्कूटरची किंमत साधारण 49,731 रुपयांची असून ती 50 हजारांच्या बजेटमध्ये अगदी अचूक बसते. किंमत कमी असली तरीही ही गाडी एका सिंगल चार्जमध्ये तब्बल 180 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते ज्यामुळे वारंवार चार्जिंग करण्याची कटकट पूर्णपणे मिटते. यात डिजिटल कन्सोल आणि आरामदायी सीटिंग सारखे आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.Zelio Eeva Ecoमध्यमवर्गीय कुटुंब आणि कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी Zelio Eeva Eco हा तिसरा आणि विश्वासार्ह पर्याय आहे. भारतीय रस्त्यांची ठेवण लक्षात घेऊन डिझाइन केलेल्या या स्कूटरची किंमत 48,256 रुपयांच्या आसपास आहे. दिसायला स्टाईलिश असलेली ही स्कूटर वजनाने हलकी पण चालवायला दणकट आहे. ही गाडी सिंगल चार्जवर 55 ते 75 किलोमीटरपर्यंतचे मायलेज अगदी सहज देते. अँटी थेफ्ट अलार्म आणि उत्तम बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम (BMS) यामुळे कमी बजेटमध्ये ही एक सुरक्षित आणि सर्वोत्तम टू व्हीलर ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.