Electric Scooter : फक्त 1 रुपयांत 4 कि.मी. प्रवास; किंमत 45 हजार, 'ही' आहे सगळ्यात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर

१५ मे च्या सकाळी महागाईने पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या खिशावर डल्ला घातला. पेट्रोलच्या दरात प्रति liter ३ रुपयांची वाढ झाली आहे. येत्या काही दिवसांत तेल आणखी महाग होण्याची शक्यता आहे. दररोज बाइक किंवा स्कूटरने ऑफिस, कॉलेज किंवा बाजारात जाणाऱ्या लोकांसाठी ही बातमी चिंताजनक आहे. पेट्रोलच्या वाढत्या किमती टाळण्यासाठी आता electric scooter हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो..१ रुपयात ४ किलोमीटर प्रवासElectric scooter चालवण्याचा खर्च अतिशय कमी आहे. फक्त 1 रुपयात 4 किलोमीटर अंतर सहज पार करता येते. Petrol scooter च्या तुलनेत हा खर्च नगण्य आहे. 3kWh battery असलेल्या scooter ला पूर्ण चार्ज करण्यासाठी सुमारे २४ रुपये खर्च येतो आणि त्यामुळे १०० किलोमीटर पर्यंत range मिळते. Petrol महाग झाल्याने आता अनेकजण electric scooter कडे वळत आहेत.Battery Subscription चा फायदाबाजारात अनेक कंपन्या BaaS सेवा देत आहेत. यात तुम्हाला स्कूटरची किंमत कमी भरावी लागते आणि बॅटरीसाठी monthly subscription घ्यावे लागते. यामुळे देखभाल खर्चही कमी होतो आणि सुरुवातीला मोठी रक्कम खर्च करण्याची गरज नाही..सर्वात स्वस्त पर्याय - Vida VX2जर तुम्ही नवीन स्कूटर घेण्याचा विचार करत असाल तर Vida VX2 हा उत्तम पर्याय आहे. BaaS अंतर्गत ही स्कूटर फक्त ४४,९९० रुपयांत मिळते. 2.2 kWh battery सह ती ९२ किलोमीटर range देते. जर तुम्हाला जास्त रेंज हवी असेल तर 3.4 kWh variant ६०,००० रुपयांत (BaaS) उपलब्ध आहे ज्यात 142 किलोमीटर range मिळते. पूर्ण किंमत ७७,५९० रुपये आहे.TVS आणि Ola चे परवडणारे मॉडेलTVS Orbiter ची किंमत ४९,९९९ रुपयांपासून सुरू होते. V1 variant 86km आणि V2 variant 158km range देते. त्याचबरोबर Ola S1X model 2kWh battery सह 108 km रेंज देत ४९,९९९ रुपयांपासून उपलब्ध आहे. हे दोन्ही models मध्यमवर्गीयांसाठी अतिशय परवडणारे आहेत..Ather चे premium पर्यायAther company ही BaaS सुविधा देते. Rizta model ७५,९९९ रुपयांपासून तर Ather 450 ची किंमत ८४,३४१ रुपयांपासून सुरू होते. चांगली build quality आणि विश्वासार्हता हवी असल्यास Ather चा विचार करावा.पेट्रोलच्या वाढत्या भावामुळे इलेक्ट्रिक स्कूटर ही केवळ गरज नव्हे तर शहाणपणाची निवड ठरली आहे. कमी खर्च, शून्य प्रदूषण आणि सोयीस्कर रायडिंग यामुळे तरुणांपासून ते नोकरदारांपर्यंत सर्वांना इलेक्ट्रिक स्कूटर आवडत आहेत. तुम्हीही आजच आपल्या जवळच्या शोरूममध्ये भेट द्या आणि स्वस्त, स्मार्ट आणि पर्यावरणपूरक प्रवास सुरू करा.