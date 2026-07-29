Paper Leaks : परीक्षेतील पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवे तंत्रज्ञान ठरणार उपयोगी; AI अन् एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्रिका किती प्रभावी?

परीक्षांमध्ये पेपरफुटी ही सततची समस्या बनली आहे. गेल्या १२ वर्षांत १५० हून अधिक परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात गेले आहे. आता प्रश्न उपस्थित होत आहे की, तंत्रज्ञान या समस्येवर तोडगा काढू शकते का?.तंत्रज्ञान कसे मदत करू शकते?तज्ज्ञांच्या मते, आधुनिक तंत्रज्ञान पेपरफुटी मोठ्या प्रमाणात रोखू शकते. एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्रश्नपत्रिका ही एक प्रभावी पद्धत आहे. परीक्षा सुरू होईपर्यंत प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे एन्क्रिप्टेड राहते. तिला उघडण्यासाठी अनेक स्तरांची पडताळणी करावी लागते.एआय आधारित प्रश्न तयार करणे देखील उपयुक्त ठरू शकते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला वेगवेगळ्या क्रमाने प्रश्न मिळतील, ज्यामुळे संघटित कॉपी रोखता येईल. बायोमेट्रिक पडताळणीने परीक्षा केंद्रात प्रवेश आणि ओळख निश्चित करता येईल..PM Modi Video Meta Apology : गलतीसे मिस्टेक! PM मोदींचा व्हिडिओ भारतात ब्लॉक, मेटाने चूक कबूल करत मागितली माफी.एआय मॉनिटरिंगची भूमिकाएआय प्रणाली परीक्षा केंद्रातील हालचाली रिअल टाइममध्ये निरीक्षण करू शकते. कोणतीही असामान्य हालचाल शोधून ती सतर्कता बाळगू शकते. डिजिटल ऑडिट ट्रेलद्वारे प्रश्नपत्रिकेचा प्रत्येक वापर नोंदवला जाईल, ज्यामुळे दोषींना शोधणे सोपे होईल..Trending : सुप्रीम कोर्टाचा कडक निर्णय! कोर्टाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकल्यास होणार कारवाई, कोणती शिक्षा होऊ शकते? पाहा.मर्यादा काय आहेत?तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, तंत्रज्ञान कितीही प्रगत असले तरी मानवी भूमिका पूर्णपणे संपणार नाही. प्रश्न तयार करणे, मान्यता देणे आणि उत्तरपत्रिका तपासणे यात मानवी हस्तक्षेप आवश्यक आहे. IIT मद्रासचे संचालक व्ही. कामकोटी यांच्या मते, तंत्रज्ञान विश्वासार्ह व्यक्तींना रोखू शकत नाही..Ayushman Card : मोबाईलवरून घरबसल्या आयुष्मान कार्ड कसे काढायचे? 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार, वाचा अर्जाची स्टेप-बाय-स्टेप माहिती.सरकार काय करत आहे?NEET पेपरफुटी प्रकरणानंतर सरकारने Nandan Nilekani यांच्या नेतृत्वाखाली टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. पेपरफुटीसाठी कठोर कायदे करण्याचे विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाणार आहे.तंत्रज्ञान आणि कठोर कायद्यांच्या संयोजनाने पेपरफुटी रोखणे शक्य आहे. पण यासाठी सर्व स्तरांवर सजगता आणि पारदर्शकता आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.