विज्ञान-तंत्र

Paper Leaks : परीक्षेतील पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवे तंत्रज्ञान ठरणार उपयोगी; AI अन् एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्रिका किती प्रभावी?

Can Technology Stop Paper Leaks in Exams : पेपरफुटी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरेल का? जाणून घ्या
AI and Biometric Solutions for Preventing Paper Leaks

AI and Biometric Solutions for Preventing Paper Leaks

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

परीक्षांमध्ये पेपरफुटी ही सततची समस्या बनली आहे. गेल्या १२ वर्षांत १५० हून अधिक परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात गेले आहे. आता प्रश्न उपस्थित होत आहे की, तंत्रज्ञान या समस्येवर तोडगा काढू शकते का?

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