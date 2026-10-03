ChatGPT सांगणार कपडे तुमच्यावर कसे दिसतील? खरेदीआधीच पाहा लूक; असे वापरा 'Virtual Try-On' हे भन्नाट फिचर...

ChatGPT Virtual Try-On Feature: ऑनलाइन कपडे खरेदी करताना "हा ड्रेस माझ्यावर कसा दिसेल?" असा प्रश्न तुम्हालाही पडतो का? आता या प्रश्नाचे उत्तर एआय टूल 'चॅटजीपीटी' (ChatGPT) देणार आहे. ओपनएआय (OpenAI) या जगप्रसिद्ध तंत्रज्ञान कंपनीने आपल्या युजर्ससाठी 'व्हर्च्युअल ट्राय-ऑन' (Virtual Try-On) हे नवे आणि उपयुक्त फिचर लाँच केले आहे.या नव्या फिचरमुळे युजर्सना कोणतेही कपडे किंवा ॲक्सेसरीज प्रत्यक्ष खरेदी करण्यापूर्वी, ते स्वतःवर कसे दिसतील याचा थेट प्रिव्ह्यू (Preview) पाहायला मिळणार आहे. जगभरातील युजर्ससाठी हे फिचर टप्प्याटप्प्याने रोलआउट केले जात आहे..चॅटजीपीटी 'व्हर्च्युअल ट्राय-ऑन' कसे काम करते?ऑनलाइन शॉपिंगचा अनुभव अधिक सोपा आणि अचूक करण्यासाठी ओपनएआयने यात काही सोपे पर्याय दिले आहेत-थेट 'Try On' बटण: चॅटजीपीटीमध्ये कपड्यांचा शोध (Search) घेतल्यानंतर, प्रॉडक्टच्या बाजूलाच युजर्सना 'Try On' असा पर्याय दिसेल.फोटो अपलोड करा: या बटणावर क्लिक करून युजर्सना स्वतःचा एक सेल्फी किंवा फुल-बॉडी फोटो अपलोड करावा लागेल. त्यानंतर एआय सिस्टीम तो ड्रेस युजर्सच्या फोटोवर सेट करून थेट रिझल्ट जनरेट करेल..ChatGPT मध्ये आलं दमदार सेफ्टी फीचर! फ्री युजर्ससाठी मोठं गिफ्ट; चोरी व्हायला देणार नाही तुमचा डेटा, कसं वापरायचं पाहा.कोणत्याही कपड्याचा फोटो अपलोड करा: हे फिचर फक्त चॅटजीपीटीवरील शॉपिंग रिझल्टपुरते मर्यादित नाही. युजर्स कोणत्याही ब्रँडच्या कपड्याचा स्क्रीनशॉट किंवा फोटो अपलोड करून "हा ड्रेस माझ्यावर कसा दिसेल?" असा प्रश्न विचारू शकतात.आऊटफिट अन् सेलिब्रिटी लूक: युजर्स फक्त एखादे वर्णन करून संपूर्ण आऊटफिट डिझाइन करून घेऊ शकतात. तसेच एखाद्या सेलिब्रिटीच्या कपड्यांचा फोटो देऊन तसाच लूक स्वतःवर ट्राय करू शकतात..'फेव्हरेट्स लायब्ररी' फिचरही लाँचव्हर्च्युअल ट्राय-ऑनसोबतच ओपनएआयने 'Favourites Library' हे दुसरे महत्त्वाचे फिचर लाँच केले आहे.सेव्ह करण्याचा पर्याय: आवडलेले कपडे आणि ट्राय-ऑन केलेले एआय फोटो युजर्स ॲपमधील लायब्ररीमध्ये सेव्ह करून ठेवू शकतात.तुलना करणे सोपे: या लायब्ररीमुळे युजर्सना विविध कपड्यांमधील आपल्या लूकची तुलना करणे आणि नंतर खरेदी करणे सोपे जाईल.फोटो मॅनेजमेंट: युजर्सने अपलोड केलेले रेफरन्स फोटो भविष्यातील वापरासाठी सेव्ह राहतील, किंवा युजर्स ते हवे तेव्हा सेटिंग्जमध्ये जाऊन डिलीटही करू शकतील..'Images 2.5' मॉडेलवर आधारित तंत्रज्ञानहे दोन्ही नवीन फिचर्स ChatGPT Images 2.5 या प्रगत एआय मॉडेलवर आधारित आहेत. या मॉडेलमुळे जनरेट होणाऱ्या फोटोंमध्ये नैसर्गिक प्रकाश (Lighting), कपड्यांचे Textures आणि रंगांची अचूकता अत्यंत स्पष्ट दिसते. तसेच हे मॉडेल जुन्या व्हर्जनपेक्षा वेगाने इमेज जनरेट करते..काही मर्यादा आणि प्रायव्हसीची काळजीहे फिचर वापरताना युजर्सनी काही बाबी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे-- एआय जनरेट केलेला फोटो ड्रेसचा लूक दाखवू शकतो, पण कपड्यांची योग्य 'साइज' (Fitting) तुम्हाला येईल की नाही, हे सांगू शकत नाही.- युजर्सने अपलोड केलेले स्वतःचे फोटो एआय मॉडेल सुधारण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. त्यामुळे फोटो अपलोड करण्यापूर्वी युजर्सनी प्रायव्हसी सेटिंग्ज तपासून 'डेटा वापर' बंद (Opt-out) करावा..Google आणि Pinterest ला थेट टक्करओपनएआयचा ई-कॉमर्स क्षेत्रातील हा दुसरा मोठा प्रयत्न आहे. याआधी लाँच केलेले 'इन्स्टंट चेकआऊट' फिचर फारसे यशस्वी ठरले नव्हते. गूगलने याआधीच गूगल शॉपिंगमध्ये व्हर्च्युअल ट्राय-ऑन फिचर आणले आहे. आता चॅटजीपीटीच्या या नव्या पावलामुळे फॅशन आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रात गूगल शॉपिंग (Google Shopping) आणि पिनट्रेस्ट (Pinterest) सोबत थेट स्पर्धा रंगणार आहे..Indian Army AI technology: आधुनिक युद्धात मिलिसेकंदांत निर्णय : भारतीय लष्करात एआय, ५-जी, ६-जी व क्वांटम तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.