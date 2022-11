Contactless Card : ATM कार्ड वर वाय-फायचे चिन्ह का असते?

आपल्या दररोजच्या जीवनात अशा अनेक गोष्टी असतात ज्याकडे आपलं कधीच लक्ष जात नाही. पण या गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. ATM कार्ड हा आपल्या रोजच्या जीवनातला भाग आहे. पण तुमचं कधी ATM कार्डवरील वायफायकडे लक्ष गेलं का? तुम्हाला माहितीये ATM कार्ड वर वाय-फायचे चिन्ह का असते? आज आपण या विषयी सविस्तर जाणून घेणार आहोत. (What does the WiFi symbol on a debit card atm card mean )

ATM कार्डवरील Wi-fi चिन्ह हे कॉन्टॅक्ट लेस पेमेंट असते . 2019 मध्ये बँकानी हे नवीन फिचर मार्केटमध्ये आणले होते. कॉन्टॅक्ट लेस कार्ड वापरुन ट्रांसक्शन करू शकता ते पण अगदी PIN न वापरता त्यामुळे या कार्डचे धोकेही तितकेच आहे. फसवणूक करणारे सर्यास पीओएस मशीनच्या साहाय्याने पैसे काढू शकतात. त्यासाठी ओटीपीचीही गरज नसते.

RBI ने सुरवातीला या कार्डद्वारे पेमेंट करण्याची मर्यादा 2,000 रुपये ठरवली होती त्यानंतर ती वाढवून 5000 रुपये करण्यात आली आहे.

या कॉन्टॅक्ट लेस कार्डच्या मदतीने तुम्ही 5,000 रुपयांपर्यंतचे व्यवहार करू शकता. अनेक लोकांचा गैरसमज असतो की असे कार्ड वायफाय द्वारे काम करतात म्हणून त्याला वाय-फाय क्रेडिट-डेबिट कार्ड म्हणतात पण हे चुकीचं आहे.

हे कार्ड एफसी म्हणजेच नियर फील्ड कम्युनिकेशन आणि आरएफआयडी म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्नॉलॉजीच्या साहाय्याने काम करतात.

Wi-fi कॉन्टॅक्ट लेस कार्डचे फायदे