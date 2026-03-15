कोण आहे देवेंद्र सिंह चपलोत? ज्याचे फॅन झालेत चक्क इलॉन मस्क; आता xAI मध्ये बनवणार सुपरइंटेलिजेंस, देशाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

देवेन्द्र सिंह चपलोत हे मूळचे भारतीय AI (Artificial Intelligence) संशोधक आणि रोबोटिक्स तज्ज्ञ आहेत, जे सध्या जागतिक स्तरावर चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरले आहेत. त्यांनी नुकतेच इलॉन मस्क यांच्या xAI आणि SpaceX या कंपन्यांमध्ये प्रवेश केला असून ते थेट मस्क यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'सुपरइंटेलिजेंस' (Superintelligence) विकसित करण्याच्या मोहिमेत सहभागी होणार आहेत. खुद्द इलॉन मस्क यांनी सोशल मीडियावर त्यांचे स्वागत केल्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष या भारतीय तरुणाकडे वेधले गेले आहे. .चपलोत यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी अत्यंत उज्ज्वल आहे. त्यांनी IIT बॉम्बेमधून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये पदवी प्राप्त केली असून, त्यांनी IIT-JEE परीक्षेत २५ वा क्रमांक पटकावला होता. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेतील प्रतिष्ठित कार्नेगी मेलन युनिव्हर्सिटी (CMU) मधून मशीन लर्निंगमध्ये पीएचडी पूर्ण केली. त्यांच्या या प्रबळ शैक्षणिक पायामुळेच त्यांना जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करता आली आहे. .xAI मध्ये येण्यापूर्वी देवेन्द्र यांनी जगातील आघाडीच्या AI संस्थांमध्ये महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. ते प्रसिद्ध फ्रेंच स्टार्टअप Mistral AI आणि मीरा मुराती यांच्या Thinking Machine Labs चे संस्थापक सदस्य राहिले आहेत. याशिवाय त्यांनी फेसबुक (आताचे Meta) च्या AI रिसर्च लॅबमध्ये ५ वर्षांहून अधिक काळ रिसर्च सायंटिस्ट म्हणून काम केले असून रोबोटिक्स आणि मशीन लर्निंगमधील त्यांच्या संशोधनासाठी त्यांना अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाले आहेत..आता देवेन्द्र सिंह चपलोत हे मस्क यांच्यासोबत मिळून 'डिजिटल' आणि 'फिजिकल' बुद्धिमत्तेचा संगम घडवून आणणार आहेत. मस्क यांच्या मते, xAI च्या माध्यमातून मानवी क्षमतेपलीकडे विचार करू शकणारे AI मॉडेल्स तयार करणे हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. एका भारतीय शास्त्रज्ञाने अशा क्रांतिकारी प्रकल्पाचे नेतृत्व करणे ही खरोखरच भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारी बाब आहे.