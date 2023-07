Driving Tips : ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त व्हावं असं वाटत नसेल तर या चुका टाळा!

Driving Tips : सध्याच्या धकाधकीच्या आयुष्यात स्वत:ची गाडी असणे वाहतुकीच्या दृष्टीने सोयीस्कर ठरते. काही वेळा गरज म्हणून नव्हे तर छंद म्हणूनही गाडी चालवली जाते. परंतु गाडी चालवताना वाहतुकीचे नियम लक्षात ठेवणे गरजेचे असते.

देशाच्या मोटार वाहन कायद्यात वेळोवेळी नवीन नियम समाविष्ट केले जातात. यासोबतच अनावश्यक समजले जाणारे जुने नियमही रद्द करण्यात आले आहेत. अलीकडच्या काळात मोटार वाहन कायद्यात काही नवीन नियम जोडण्यात आले आहेत.



तुम्ही त्यांचे पालन न केल्यास, तुमचा परवाना जप्त केला जाऊ शकतो. येथे आम्ही अशा नियमांबद्दल सांगत आहोत, जर तुम्ही त्यांचे पालन केले नाही तर तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. (Driving Tips :License at Risk Common Mistakes that Could Lead to Confiscation)

मोठ्या आवाजातील गाणी

वाहनात खूप मोठ्याने गाणी वाजवल्याबद्दल तुम्हाला दंड होऊ शकतो. संगीताच्या आवाजाच्या पातळीबाबत भूमिका स्पष्ट नसली तरी वाहतूक पोलिस त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार चलन कापून घेऊ शकतात. किमान चलनाची रक्कम 100 रुपये आहे. (Driving License)

परंतु हे मोठ्या आवाजातील गाणी रस्त्यावरून चालणाऱ्या इतर लोकांसाठी धोक्याचे असल्याचे वाहतूक पोलिसांना वाटल्यास ही रक्कम वाढवता येऊ शकते. चालकाचा परवानाही जप्त केला जाऊ शकतो.

वेग मर्यादा

शाळेच्या आजूबाजूच्या रस्त्यांवर जास्त वेगाने वाहन चालवण्यास मनाई आहे. सहसा अशा ठिकाणी वेगमर्यादेचा बोर्ड असतो. फलक लावलेला नसला तरीही अशा रस्त्यांवर ताशी 25 किलोमीटरपेक्षा जास्त वेगाने गाडी चालवू नका. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास दंड किंवा परवाना जप्त होऊ शकतो.

फोनचा वापर

बहुतेक लोकांना या नियमाबद्दल माहिती असेल. गाडी चालवताना फोन वापरल्यास तुम्हाला दंड होऊ शकतो. कायद्यानुसार चालकाला नेव्हिगेशन सेवेशिवाय इतर कोणत्याही कारणासाठी मोबाईल फोन वापरता येत नाही.

ब्लूटूथद्वारे फोन संभाषण

आता जवळजवळ सर्व कार कंपन्या त्यांच्या कारमध्ये हे फिचर देतात, परंतु ड्रायव्हिंग करताना फोनवर बोलणे बेकायदेशीर आहे, अगदी ब्लूटूथद्वारे. वाहन चालवताना ब्लूटूथद्वारे फोनवर बोलल्यास दंड किंवा परवाना जप्त होऊ शकतो.

पादचारी क्रॉसिंग

पादचाऱ्यांना सहज रस्ता ओलांडता यावा यासाठी रस्त्यांवर झेब्रा क्रॉसिंग खुणा करण्यात आले आहेत. लाल दिव्याच्या वेळी वाहन थांबवल्यास किंवा झेब्रा क्रॉसिंग ओलांडल्यास तुम्हाला दंडही होऊ शकतो. एवढेच नाही तर असे केल्याने तुमचा ड्रायव्हिंग लायसन्सही काही महिन्यांसाठी निलंबित होऊ शकतो. (Traffic Rules)

फुटपाथवर वाहन चालवणे

बाईक चालवणारे लोक रहदारी टाळण्यासाठी अनेकदा फूटपाथवरून वाहने चालवतात. वाहतूक नियमानुसार हा गुन्हा आहे. असे केल्यानंतरही तुमचा ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त होऊ शकतो.

प्रेशर हॉर्नचा वापर

देशभरात प्रेशर हॉर्नच्या वापरावर बंदी आहे. एवढेच नाही तर प्रेशर हॉर्न लावल्यानंतर तुमचे वाहनही बेकायदेशीर ठरते, कारण हा एक प्रकारचा फेरफार आहे आणि कोणत्याही वाहनाला स्वतःच्या पद्धतीने मॉडिफाय करण्याची परवानगी नाही.

असे केल्यास परवाना जप्त करण्याबरोबरच मोठा दंडही आकारला जाऊ शकतो. प्रेशर हॉर्नसोबतच मल्टी-टोन हॉर्नवरही बंदी घालण्यात आली आहे. (Traffic Police)

सार्वजनिक रस्त्यावर रेसिंग

सार्वजनिक रस्त्यावर तुमचे वाहन चालवल्याबद्दल तुम्हाला दंड देखील होऊ शकतो किंवा तुमचा परवाना जप्त केला जाऊ शकतो.

रुग्णवाहिकेला रस्ता न देणे

रुग्णवाहिकेला रस्ता न देणे तुम्हाला महागात पडू शकते. रुग्णवाहिका सामान्यत: गंभीर रुग्णांना रुग्णालयात नेण्यासाठी किंवा तेथून नेण्यासाठी वापरली जातात. या दोन्ही परिस्थिती गंभीर आहेत. रुग्णवाहिकेला रस्ता देण्यात अयशस्वी झाल्यास चालान किंवा परवाना निलंबित केला जाऊ शकतो.