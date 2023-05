Fast Charger : मोबाईल हा प्रत्येकाचा जीवनाचा भाग आहे. मोबाईलशिवाय माणूस जगू शकत नाही. तुम्ही कुठेही घराबाहेर पडला तर मोबाईल हा सोबत घ्यावाच लागतो आणि मोबाईल हा चार्जरशिवाय राहू शकत नाही. त्यामुळे चार्जर हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अनेकदा फास्ट चार्जरवरुनही मोबाईल व्यवस्थित चार्ज होत नाही.

मग तुमच्या मोबाइलसाठी कोणते चार्जर बेस्ट आहे, हे कळत नाही पण आज आम्ही त्याविषयीच सविस्तर जाणून घेणार आहोत. (which charger is best for your phone)

चार्जर खराब झाल्यानंतर अनेकदा लोक नवं चार्जर घेताना फास्ट चार्जिंग करणारं चार्जर घेतात पण अनेकदा हे चार्जर आपल्या फोनसाठी चांगले नसते. आपला फोन या चार्जरसाठी कम्पेबिल आहे की नाही, हे तपासणे गरजेचे असते, पण आपण अनेकदा याकडे दुर्लक्ष करतो.

हे तपासण्यासाठी एक सोपा पर्याय आहे. फोनच्या स्पेसिफिकेशन चेक करा आणि त्यात तुम्हाला दिसेल की किती स्पीडने फोन चार्ज होऊ शकतो.

चार्जर खरेदी करतानाही चार्जरचं वोल्ट (V) आणि अॅम्पियर (A) पहा आणि आपल्या फोनच्या स्पेसिफिकेशनला जुळून पहा. जर तुमच्या फोनची चार्जिंग कॅपिसिटी त्याच्या रेंज मध्ये ओके असेल तर चांगले आहे मात्र जर चार्जर त्यापेक्षा फास्ट असेल तर चार्जर खरेदी करू नका.

चार्जर खरेदी करताना सुरक्षेची काळजी घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. स्वस्तात गोष्टी घेण्याच्या नादात कोणताही चार्जर घेऊ नका नाहीतर तुमचा फोन लवकर बिघडू शकतो.