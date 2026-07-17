Video : भारताच्या पहिल्या हायड्रोजन ट्रेनला हिरवा झेंडा! PM मोदींच्या हस्ते उद्घाटन, सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय व्हिडिओ

India's First Hydrogen Train Video : भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात हा दिवस सुवर्णअक्षरांनी लिहिला गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हरियाणातील जींद रेल्वे स्थानकावरून देशातील पहिल्या 'हायड्रोजन पॉवर्ड' ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत X (ट्विटर) अकाउंटवरून या ट्रेनचा एक मनमोहक व्हिडिओ शेअर केला आहे जो सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून प्रत्येक भारतीयाचा ऊर अभिमानाने भरून येत आहे..तंत्रज्ञानाची अनोखी जादूनेहमीच्या डिझेल किंवा इलेक्ट्रिक इंजिनांपेक्षा ही ट्रेन पूर्णपणे वेगळी आहे. या ट्रेनच्या छतावर विशेष हायड्रोजन फ्युएल सेल्स बसवण्यात आले आहेत. हे सेल्स हायड्रोजन आणि हवेतील ऑक्सिजन यांचे मिश्रण करून वीज तयार करतात आणि याच विजेवर ट्रेन धावते. सर्वात कौतुकास्पद बाब म्हणजे ही ट्रेन धावताना कोणताही विषारी धूर सोडत नाही, तर सायलेन्सरमधून केवळ पाण्याचे थेंब आणि वाफ बाहेर पडते, जी पर्यावरणासाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे..Apple Discount Offer : फ्रीमध्ये मिळतायत AirPods Pro अन् Apple Pencil; 'या' ग्राहकांसाठी ॲपलची स्पेशल ऑफर.पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक प्रवाससुरुवातीच्या टप्प्यात ही ट्रेन हरियाणातील जींद ते सोनिपत या ९० किलोमीटरच्या मार्गावर धावणार आहे. 'नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन' अंतर्गत विकसित झालेली ही ट्रेन ताशी १४० किलोमीटर वेगाने धावण्यास सक्षम आहे. पूर्णपणे AC असलेल्या या ट्रेनमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि सुविधेसाठी अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि स्वयंचलित दरवाजे लावण्यात आले आहेत..भारतातून OnePlus ची एक्झिट? 2027 पर्यंत कंपनी बंद होणार असल्याची चर्चा; ज्यांच्याकडे आत्ता मोबाईल आहे त्यांनी काय करायचं? वाचा.या ऐतिहासिक उद्घाटनामुळे भारत आता जर्मनी आणि चीननंतर हायड्रोजन ट्रेन सुरू करणारा जगातील तिसरा आणि आशियातील दुसरा देश ठरला आहे. ही ट्रेन केवळ प्रवासाचे साधन नसून भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे आणि शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या संकल्पाचे जिवंत प्रतीक आहे. आगामी काळात देशातील विविध पर्यटन आणि डोंगरी मार्गांवर अशा आणखी ३५ हायड्रोजन ट्रेन्स चालवण्याची भारतीय रेल्वेची योजना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.