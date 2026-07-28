विज्ञान-तंत्र

Google Maps Tips : प्रवासात पेट्रोल, टोल आणि वेळही वाचवायचा आहे? 'गूगल मॅप्स'च्या या ४ सेटिंग्स येतील कामी

गूगल मॅप्स केवळ लोकेशनसाठी नसून योग्य सेटिंग्जमुळे इंधन, टोल आणि वेळेची बचत होते. इन-बिल्ट स्पीडोमीटर व स्पीड लिमिट फीचरमुळे ओव्हरस्पीडिंग टाळून दंडापासून बचाव करता येतो.
Google Maps navigation screen showing speed limit alerts

Google Maps navigation screen showing speed limit alerts

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

स्मार्टफोन वापरणारी जवळपास प्रत्येक व्यक्ती मार्ग शोधण्यासाठी गूगल मॅप्सचा वापर करते. मात्र हे अ‍ॅप केवळ लोकेशन शोधण्यापुरते मर्यादित नाही, तर योग्य सेटिंग्ज ऑन केल्यास दैनंदिन प्रवासातील पेट्रोल, टोल आणि वेळेची मोठी बचत होऊ शकते. बदलत्या ट्रॅफिकनुसार मार्ग निवडणे आणि वेग मर्यादेत ठेवणे यामुळे वाहतूक पोलिसांच्या दंडात्मक कारवाईपासूनही वाचता येते.

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