Google Maps Tips : प्रवासात पेट्रोल, टोल आणि वेळही वाचवायचा आहे? 'गूगल मॅप्स'च्या या ४ सेटिंग्स येतील कामी

स्मार्टफोन वापरणारी जवळपास प्रत्येक व्यक्ती मार्ग शोधण्यासाठी गूगल मॅप्सचा वापर करते. मात्र हे अॅप केवळ लोकेशन शोधण्यापुरते मर्यादित नाही, तर योग्य सेटिंग्ज ऑन केल्यास दैनंदिन प्रवासातील पेट्रोल, टोल आणि वेळेची मोठी बचत होऊ शकते. बदलत्या ट्रॅफिकनुसार मार्ग निवडणे आणि वेग मर्यादेत ठेवणे यामुळे वाहतूक पोलिसांच्या दंडात्मक कारवाईपासूनही वाचता येते..स्पीडोमीटर फिचरमहामार्ग किंवा शहरातील रस्त्यांवर वेगमर्यादा दिसत नाही आणि ट्रॅफिक कॅमेरे त्वरित चलन कापतात. गूगल मॅप्समध्ये इन-बिल्ट स्पीडोमीटर आणि स्पीड लिमिट फीचर आहे. अॅप उघडून प्रोफाइल फोटोवर टॅप करा, सेटिंग्ज > नेव्हिगेशन सेटिंग्जवर जा आणि स्पीडोमीटर तसेच स्पीड लिमिट टॉगल ऑन करा. वेग मर्यादेपेक्षा जास्त गेल्यास स्क्रीनवर तात्काळ व्हिज्युअल अलर्ट येतो. त्यामुळे ओव्हरस्पीडिंगसाठी चालान टाळता येतो..Premium|Healthy Glowing Skin : उन्हाळ्यात त्वचा निरोगी आणि तजेलदार ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय.पर्यावरणपूरक मार्गदुसरे महत्त्वाचे फीचर म्हणजे पर्यावरणपूरक आणि इंधन-कार्यक्षम मार्ग. एआय-आधारित अल्गोरिदम उतार, कोंडी आणि वारंवार थांबणे लक्षात घेऊन सर्वात कमी इंधन वापराचा मार्ग सुचवतो. नेव्हिगेशन सेटिंग्जमध्ये इंधन कार्यक्षम मार्गांना प्राधान्य द्या. स्थिर वेग राखल्याने अचानक ब्रेक आणि एक्सीलरेशन कमी होते, ज्यामुळे पेट्रोलचा वापर १०-१५ टक्के कमी होऊ शकतो. .टोल वाचवणारे फिचरलांबच्या प्रवासात महागड्या टोल प्लाझा टाळण्यासाठी मार्ग पर्यायांमध्ये ‘टोल टाळा’ निवडा किंवा टोल दर पहा. प्रवास सुरू करण्यापूर्वीच किती टोल लागेल हे कळते आणि स्वस्त किंवा टोल-फ्री मार्ग निवडता येतो. .ऑफलाइन मॅपनेटवर्क नसलेल्या भागात किंवा डोंगरात ऑफलाइन मॅप आधीच डाउनलोड करा.प्रोफाइल वरुन ऑफलाइन मॅप्स सेव्ह करा. इंटरनेटशिवायही नेव्हिगेशन सुरू राहते आणि भटकंतीमुळे पेट्रोल व वेळ वाया जात नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.