Google Photos चे मोठे अपडेट! जुन्या फोटोंना द्या रेट्रो लुक; नवीन 'मूड्स' अन् AI फीचर्स लाँच..पाहा 'हे' नवे बदल..

Google Photos Gets AI Upgrade: गूगलने आपल्या 'गूगल फोटोज' (Google Photos) ॲपमध्ये अनेक नवीन आणि प्रगत फीचर्सचा समावेश करत मोठे अपडेट केले आहेत. या नव्या अपडेटमुळे फोटो एडिटिंग, प्रायव्हसी आणि फोटो ऑर्गनाइज करणे जास्त सोपे अन् आकर्षक होणार आहे.या अपडेटमध्ये 'रेडॅक्ट पेन' (Redact Pen), ३५ मिमी फिल्मसारखा व्हिंटेज लुक देणारा 'मूड्स' (Moods) पर्याय, १५ नवीन 'रिमिक्स टेम्पलेट्स' आणि भारतात उपलब्ध होणारे AI आधारित 'वॉर्डरोब' (AI Wardrobe) फीचर समाविष्ट आहे. जाणून घेऊयात या नव्या फीचर्सबद्दल सविस्तर माहिती- .'रेडॅक्ट पेन' (Redact Pen) द्वारे गोपनीय माहिती लपवा-गूगल फोटोजमधील 'मार्कअप' टूल अपडेट करण्यात आले आहे. यात आता नवीन 'रेडॅक्ट पेन' देण्यात आली आहे.प्रायव्हसीची काळजी: या टूलच्या मदतीने फोटोंमधील किंवा स्क्रीनशॉट्समधील आधार कार्ड क्रमांक, पत्ता, गाडीचा नंबर किंवा बँक डिटेल्स यांसारखी संवेदनशील माहिती ब्लर (Blur) किंवा पिक्सेलेट (Pixelate) करता येईल.अधिक नियंत्रण: वापरकर्त्यांना एडिट करताना पेनची जाडी (Thickness) कमी-जास्त करण्याचे पर्याय आणि नवीन फॉन्ट्सही (Fonts) देण्यात आले आहेत. हे फीचर जगभरातील अँड्रॉइड युझर्ससाठी उपलब्ध होत आहे..'मूड्स' (Moods) - फोटोंना द्या व्हिंटेज अन् रेट्रो लुक-अँड्रॉइड युझर्ससाठी जागतिक स्तरावर 'मूड्स' हे AI-सक्षम फीचर रोलआऊट करण्यात आले आहे.याद्वारे फोटोंना २००० च्या दशकातील डिजिटल कॅमेरा (2000s Digicam) किंवा ३५ मिमी फिल्मचा (35mm Film) रेट्रो लुक देता येईल.हे नेहमीच्या फिल्टरसारखे नसून AI द्वारे फोटोनुसार बदलणारे स्पेशल इफेक्ट्स आहेत. या इफेक्ट्सची तीव्रता कमी-अधिक करण्यासाठी स्लायडर कंट्रोलही देण्यात आले आहेत..AI 'वॉर्डरोब' (AI Wardrobe) आता भारतात उपलब्ध-गूगलने आपले AI 'वॉर्डरोब' फीचर आता भारत, अमेरिका आणि ब्राझीलमधील अँड्रॉइड अन् आयओएस (iOS) युझर्ससाठी उपलब्ध केले आहे.डिजिटल कपड्यांचे कलेक्शन: हे फीचर तुमच्या जुन्या फोटोंमधील कपडे ओळखून त्यांचे एक डिजिटल कलेक्शन तयार करते.व्हर्च्युअल ट्राय-ऑन: युझर्स विविध कपड्यांचे मॅचिंग करून नवीन आऊटफिट्सचे कॉम्बिनेशन पाहू शकतात आणि 'व्हर्च्युअल ट्राय-ऑन' करू शकतात.डेटा सुरक्षेची हमी: या फीचरमधील कपड्यांचा किंवा युझर्सचा डेटा कोणत्याही थर्ड-पार्टी रिटेलर्स किंवा कपड्यांच्या कंपन्यांसोबत शेअर केला जात नाही, असे स्पष्टीकरण गूगलने दिले आहे..१५ नवीन 'रिमिक्स टेम्पलेट्स' (Remix Templates)गूगल फोटोजमध्ये १५ नवीन AI रिमिक्स टेम्पलेट्स जोडण्यात आले आहेत. याद्वारे साध्या फोटोंचे रुपांतर रेड-कार्पेट लुक्स, वाढदिवसाची ग्रीटिंग कार्ड्स किंवा फोटो बूथ शॉट्समध्ये करता येईल. हे फीचर १८ वर्षांवरील युझर्ससाठी निवडक देशांमध्ये उपलब्ध आहे.जेमिनी स्पार्क (Gemini Spark) ची मदतअमेरिकेतील 'गूगल AI प्रो' आणि 'अल्ट्रा' सबस्क्रायबर्ससाठी जेमिनी स्पार्कची थेट गूगल फोटोजशी कनेक्टिव्हिटी देण्यात आली आहे. युझर्स एकाच व्हाईस किंवा टेक्स्ट कमांडद्वारे गॅलरीतील सर्वोत्कृष्ट कौटुंबिक फोटो शोधणे, त्यांचा ब्राईटनेस वाढवणे आणि ते शेअर करण्यासाठी तयार करणे ही कामे सहज करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.