Google Review दिल्याने तुरुंगवास होऊ शकतो? बदनामीच्या कायद्याबाबत हायकोर्टाने काय सांगितलं?

लेखक - अॅड. चैतन्य धारूरकरआपण हॉटेलात जातो; जेवण आवडल्यास तिथल्या व्यवस्थापकास सांगतो, न आवडल्यास तसे सांगतो. नवीन कार घ्यायला म्हणून शोरूममध्ये जातो, तेथील सेवा आवडल्यास मित्रांमध्ये तशी स्तुती करतो. प्रसंगी काही खटकल्यास तशी तक्रार करतो. पण, हेच जर आपण इंटरनेटच्या सार्वजनिक व्यासपीठावर जगासमोर करायला लागलो, तर त्याने संबंधित सेवा पुरवणारी व्यक्ती, दुकान किंवा व्यावसायिक आस्थापना 'आपली बदनामी झाली' म्हणून तक्रार करू शकतात का? अप्रिय 'गुगल रिव्ह्यू' दिला म्हणून एखादी व्यक्ती किंवा संस्था त्याबाबत 'बदनामी' किंवा 'अब्रू नुकसानी'ची तक्रार करू शकते का?.'व्ही.पी. सारथी वि. किरुथिगा' या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयापुढे हा प्रश्न उभा राहिला. सारथी हे मद्रास येथे खासगी प्रक्टिस करणारे एक वकील. एका अशिलाने त्यांच्या ऑफिसच्या गुगल पेजवर आपला अभिप्राय नमूद केला. मिळालेल्या सेवेबद्दल त्याने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. 'वकील साहेब फोन उचलत नाहीत, प्रतिसाद देत नाहीत. कोणीही त्यांच्याकडे जाऊ नये!' असे म्हटले. वकील साहेबांना हे खटकले. त्यांनी फौजदारी न्यायालयासमक्ष भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम ४९९ व ५०० अंतर्गत तक्रार दाखल केली. त्याअंतर्गत अशिलास तुरुंगवासाची शिक्षा व्हावी अशी मागणी केली. न्यायदंडाधिकारी कोटनि ती फेटाळून लावली. प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोचले..Property Rights: सासू-सासऱ्यांच्या संपत्तीत सुनेला हिस्सा मिळतो का? घर, जमीन, दागिन्यांमध्ये कायदा काय सांगतो?.एकदा गुगलच्या व्यासपीठावर आपण सार्वजनिक पेजचे धनी झालो की तेथे प्रदर्शित होणारी प्रिय-अप्रिय मते, प्रतिक्रिया, अभिप्राय स्वीकारायची आपली तयारी हवी. शिवाय त्याच ठिकाणी सेवा पुरवणारी व्यक्तीदेखील आपली प्रतिक्रिया, खुलासा देऊ शकतेच; गुगलचीच रचना तशी आहे. आपल्या ग्राहकांकडून येणाऱ्या आक्षेपाबद्दल प्रसंगी संबंधित व्यक्ती किंवा व्यावसायिक आस्थापनादेखील जर समयोजित खुलासा करू शकतात तर मग अशा प्रतिक्रियेमुळे आपली 'बदनामी' होते हे म्हणणे अतिशयोक्तीपूर्ण ठरेल, असे उच्च न्यायालय म्हणाले..त्यामुळे या ठिकाणी बदनामीच्या गुन्ह्याचे कलम समजून घेणे गरजेचे ठरते. एखाद्या शिक्षकाचे शिकवणे विद्यार्थ्याला आवडले नाही आणि त्याने तशी प्रतिक्रिया दिली, तर ती बदनामी होईल का? आपल्या वॉर्डातील नगरसेवक नागरी समस्यांकडे दुर्लक्ष करत असेल आणि आपण तशी नाराजी सार्वजनिकपणे व्यक्त केली, तर ती त्याची बदनामी ठरते का? एखाद्या व्यक्तीच्या सार्वजनिक वर्तनावर केलेले भाष्य ही बदनामी ठरत नाही, असा अपवादच कायद्यात सांगितला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.