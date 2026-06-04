Hero HF Deluxe : पेट्रोलची चिंता संपणार? नितीन गडकरींची मोठी भेट; भारतात पहिल्या Flex Fuel बाईकची एन्ट्री, किंमत 72 हजारपासून सुरू

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशासाठी एक अभिमानास्पद पाऊल उचलले आहे. सामान्य माणसाच्या आवडीच्या बाईक्समध्ये आता फ्लेक्स फ्यूल तंत्रज्ञान आले आहे. यामुळे पेट्रोलसोबत इथेनॉल मिश्रित इंधनावरही बाईक सहज चालेल. ही बातमी पर्यावरणप्रेमींसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठीही आनंदाची आहे..कोणत्या मॉडेल्स लॉन्च झाल्या?हीरो कंपनीने दोन लोकप्रिय मॉडेल्स Flex Fuel एडिशनमध्ये सादर केल्या आहेत. पहिली आहे हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल (Hero Splendor Plus Flex Fuel) आणि दुसरी हीरो एचएफ डिलक्स फ्लेक्स फ्यूल (Hero HF Deluxe Flex Fuel). दोन्ही बाईक्स 100cc सेगमेंटमध्ये आहेत ज्यामुळे सामान्य कुटुंबांना हे नवीन तंत्रज्ञान सहज उपलब्ध होईल..Ironing Safety Tips : ऐकून हैराण व्हाल, पण कपडे इस्त्री करताना होऊ शकतो ब्लास्ट; त्यामुळं अजिबात करू नका 'या' 4 चुका.फ्लेक्स फ्यूल म्हणजे काय?या बाईक्सचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्या केवळ पेट्रोलवरच नव्हे तर E20 ते E85 पर्यंतच्या इथेनॉल मिश्रित इंधनावरही चांगल्या चालतात. E20 म्हणजे २० टक्के इथेनॉल तर E85 म्हणजे ८५ टक्के इथेनॉल असलेले इंधन. बाईक स्वतः इंधनातील इथेनॉलचे प्रमाण ओळखते आणि इंजिन त्यानुसार काम करते.किंमत किती?एचएफ डिलक्स फ्लेक्स फ्यूलची किंमत दिल्ली एक्स शोरूम ₹७२,७९२ आहे. तर स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूलची किंमत ८२,७१० रुपये आहे. सामान्य मॉडेलच्या तुलनेत किंमत फारशी वाढलेली नाही. थोडे जास्त पैसे देऊन तुम्ही फ्युचरमध्ये परफेक्ट असलेली आणि पर्यावरणपूरक बाईक घेऊ शकता..Lowest Price Electric Scooter : 50 हजारपेक्षा कमी किंमतीत इलेक्ट्रिक स्कूटर; सगळ्यात स्वस्त आहेत 'या' 3 गाड्या, दमदार रेंज.तंत्रज्ञानात काय नवीन?या बाईक्समध्ये ९७.२ cc इंजिन आहे. E85 इंधनावर ते 6.3 किलोवॅट पॉवर आणि 8.3 Nm टॉर्क देते. कंपनीने नवीन ECU (इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट) आणि सुधारित इंधन प्रणाली बसवली आहे. यामुळे इंधन ओळखणे आणि इंजिनचे काम सुरळीत चालते.कधी आणि कुठे मिळणार?सुरुवातीला दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील काही भागात जुलै २०२६ पर्यंत या बाईक्स उपलब्ध होतील. नंतर हळूहळू संपूर्ण देशात विक्री सुरू होईल. यामुळे अधिकाधिक लोकांना हे तंत्रज्ञान वापरता येईल..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.फायदे काय?फ्लेक्स फ्यूल बाईक्समुळे प्रदूषण कमी होईल, परदेशी तेल आयात घटेल आणि ऊस व इतर कृषी पिकांपासून बनवल्या जाणाऱ्या इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांनाही चांगला फायदा होईल. हे तंत्रज्ञान आता महागड्या बाईक्सपुरते मर्यादित न राहता सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आले आहे. हीरोची ही नवी पावले भारताला स्वच्छ इंधनाकडे घेऊन जाणारी ठरतील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.