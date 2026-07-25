CJP Protest : आंदोलकांचा चेहरा स्कॅन करणाऱ्या AI चा दिल्ली पोलिसांकडून वापर; गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह, कसं कामं करत हे तंत्रज्ञान?

जंतर मंतर येथे NEET पेपरफुटीविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात दिल्ली पोलीस एक नवीन तंत्रज्ञान वापरत असल्याचे समोर आले आहे. आंदोलकांच्या चेहऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी ते Artificial Intelligence (AI) आधारित Facial Recognition System चा वापर करत आहेत. यामुळे गोपनीयता आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर नवीन चर्चा सुरू झाली आहे..कसे काम करते हे तंत्रज्ञान?दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतर परिसरात विशेष निगराणी व्हॅन तैनात केल्या आहेत. यातील एक व्हॅन थेट CCTV फुटेज दाखवते, तर दुसरी 'Ikshana' नावाची व्हॅन AI सॉफ्टवेअर वापरते.कॅमेऱ्यात येणारे प्रत्येक चेहऱ्याभोवती हिरवा चौकोन दिसतो आणि सिस्टीम त्याची पोलिसांच्या डेटाबेसशी तुलना करते..PM Modi Latest Video : 'या' एका व्हिडिओमुळे इंस्टाग्रामवर पंतप्रधान मोदी ट्रेंडिंग; १२ तासात वाढले १.१ मिलियन फॉलोअर्स.जर एखादा चेहरा डेटाबेसमध्ये नोंदलेल्या व्यक्तीशी जुळला तर सिस्टीम पोलिसांना सतर्क करते. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हे तंत्रज्ञान सामान्य आंदोलकांवर नव्हे तर गुन्हेगार आणि फरार आरोपींना ओळखण्यासाठी वापरले जात आहे..आंदोलकांची चिंताआंदोलकांना मात्र यामुळे आपली ओळख उघड होण्याची भीती वाटत आहे. अनेक जण चेहरे झाकून आंदोलनात सहभागी होत आहेत. यामुळे शांततापूर्ण आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याचे मत व्यक्त केले जाते आहे..Google Privacy Settings : तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर गुगलची नजर? आत्ताच बंद करा 'या' 4 सेटिंग; नाहीतर ट्रॅक होत राहील डेटा.प्रकरण न्यायालयातया मुद्द्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत आंदोलकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे..दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, हे तंत्रज्ञान केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी वापरले जात आहे. G20 सारख्या मोठ्या कार्यक्रमांमध्येही याचा वापर झाला होता.Artificial Intelligence तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असताना गोपनीयता आणि सुरक्षेचा समतोल साधणे हे आव्हान आहे. जंतर मंतर वरील आंदोलनात हे तंत्रज्ञान किती प्रभावी ठरते, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.