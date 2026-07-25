विज्ञान-तंत्र

CJP Protest : आंदोलकांचा चेहरा स्कॅन करणाऱ्या AI चा दिल्ली पोलिसांकडून वापर; गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह, कसं कामं करत हे तंत्रज्ञान?

Delhi Police AI Facial Recognition, Jantar Mantar Protest : जंतर मंतरवर NEET आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलीस AI फेशियल रेकग्निशन तंत्रज्ञान वापरत आहेत. यामुळे गोपनीयता आणि आंदोलनाच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
Delhi Police using AI Facial Recognition at Jantar Mantar NEET protest. Know how the technology works and privacy concerns raised.

Delhi Police using AI Facial Recognition at Jantar Mantar NEET protest. Know how the technology works and privacy concerns raised.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

जंतर मंतर येथे NEET पेपरफुटीविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात दिल्ली पोलीस एक नवीन तंत्रज्ञान वापरत असल्याचे समोर आले आहे.

आंदोलकांच्या चेहऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी ते Artificial Intelligence (AI) आधारित Facial Recognition System चा वापर करत आहेत. यामुळे गोपनीयता आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.

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