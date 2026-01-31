Shubhanshu Shukla : बंगळुरूच्या मातीत लपलेला चमत्कार! मंगळावर घरं बांधण्यात करणार मदत; पण कसं? शुभांशू शुक्लांचे आश्चर्यकारक संशोधन पाहा

बेंगळुरूच्या मातीत लपलेला चमत्कार समोर आला आहे. मंगळावर मजबूत विटा बनवण्याची आशा जागी झाली आहे. भारतीय अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांनी आणखी एक मोठी कामगिरी करून दाखवली आहे. फक्त अंतराळात उड्डाणच नाही, तर विज्ञानातही त्यांचे योगदान आता जागतिक स्तरावर पोहोचले आहे. बेंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (IISc) मधील शास्त्रज्ञांच्या टीमसोबत त्यांनी केलेले संशोधन PLOS One या नामांकित जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहे..मार्सवर भविष्यात मानव राहणार, घरं बांधणार, रस्ते तयार करणार... पण हे सगळं पृथ्वीवरून आणलेल्या साहित्याने करणे अशक्य आहे. म्हणून स्थानिक मातीच वापरून 'स्पेस ब्रिक्स' (space bricks) बनवण्याचा मार्ग शोधला जात आहे. मार्सच्या मातीत पर्क्लोरेट नावाचे विषारी पदार्थ असतात, जे साधारण जीवाणूंना मारतात. पण IISc च्या संशोधकांनी बंगगळुरूच्या मातीतून एक खास जीवाणू शोधला जो या कठीण परिस्थितीतही टिकतो..JEE अन् IIT ची तयारी करणाऱ्यांचे लाखो रुपये वाचणार! गुगल फ्रीमध्ये देत आहेत मॉक टेस्ट पेपर; पाहा कशी सुरू करायची प्रॅक्टिस?.या जीवाणूला पर्क्लोरेट, युरिया, कॅल्शियम आणि ग्वार गम (ग्वार बियांचा नैसर्गिक चिकट पदार्थ) सोबत मिसळले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पर्क्लोरेटमुळे जीवाणूनी स्वतःला बदलले. ते एकत्र चिकटले, आकार बदलला आणि अधिक प्रमाणात बाह्य जाळा (ECM) तयार केला. हा जाळा मातीच्या कणांना घट्ट जोडतो. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपने पाहिले तर या जाळ्याने सूक्ष्म पूल तयार केले होते, ज्यामुळे विटा आणखी मजबूत झाल्या..Shubhanshu Shukla : अंतराळात तिरंगा फडकवणाऱ्या शुभांशु शुक्लांना अशोक चक्र; अंतराळ स्थानकाचा प्रवास करणारे इतिहासातले पहिले भारतीय.संशोधक स्वाती दुबे म्हणाल्या, “पर्क्लोरेट एकटं त्रासदायक वाटतं, पण योग्य मिश्रणात ते फायद्याचं ठरतं” प्रोफेसर अलोके कुमार यांनी सांगितले की, मंगळासारखे वातावरण समजून घेणे हे मोठे वैज्ञानिक प्रश्न आहे.शुभांशू शुक्ला म्हणाले, “जितक्या जास्त स्थानिक संसाधनांचा वापर होईल, तितक्या मोहिमा स्वस्त आणि सुरक्षित होतील. चंद्रावरही असमान जमिनीमुळे लँडरला अडचणी आल्या आहेत. मार्सवर हे टाळता येईल.”.आधार सेंटरच्या फेऱ्या मारणे विसरा! घरबसल्या मोबाईल नंबरपासून पत्त्यापर्यंत बदलता येणार सगळी माहिती; नवे Aadhaar App कसे वापरायचे? पाहा.हे संशोधन दाखवते की भारताचे अंतराळवीर आता फक्त अंतराळात जात नाहीत, तर मानवजातीच्या भविष्यासाठी विज्ञानाची नवीन दारेही उघडत आहेत. बंगळुरूच्या मातीतील छोटासा जीवाणू मार्सवर घरं बांधण्याची स्वप्नं साकार करू शकतो...ही बातमी खरंच आश्चर्यकारक आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.