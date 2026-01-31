विज्ञान-तंत्र

Shubhanshu Shukla : बंगळुरूच्या मातीत लपलेला चमत्कार! मंगळावर घरं बांधण्यात करणार मदत; पण कसं? शुभांशू शुक्लांचे आश्चर्यकारक संशोधन पाहा

Shubhanshu Shukla Space Bricks Study about bengaluru soil bacteria : बेंगळुरूच्या मातीतील जीवाणू मार्सच्या विषारी मातीमध्येही मजबूत 'स्पेस ब्रिक्स' बनवू शकतात. अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांच्या IISc अभ्यासातून काय खुलासा झालाय वाचा सविस्तर
IISc researchers, including astronaut Shubhanshu Shukla (left) and lead author Swati Dubey (right), examine bacteria-based space bricks in the lab using Bengaluru soil isolate and Martian soil simulant for future Mars habitats (Credit: Aloke Lab, IISc).

Saisimran Ghashi
Updated on

बेंगळुरूच्या मातीत लपलेला चमत्कार समोर आला आहे. मंगळावर मजबूत विटा बनवण्याची आशा जागी झाली आहे. भारतीय अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांनी आणखी एक मोठी कामगिरी करून दाखवली आहे. फक्त अंतराळात उड्डाणच नाही, तर विज्ञानातही त्यांचे योगदान आता जागतिक स्तरावर पोहोचले आहे. बेंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (IISc) मधील शास्त्रज्ञांच्या टीमसोबत त्यांनी केलेले संशोधन PLOS One या नामांकित जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहे.

