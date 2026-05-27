Petrol-Diesel Saving : पेट्रोल-डिझेल महाग झालं! पण चिंता कशाला? गुगल मॅप्सचं 'हे' जादुई फीचर वाचवत आहे लाखो लोकांचे पैसे

Petrol-Diesel Saving Tips: देशभरात पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या किमती सतत वाढत आहेत. दिल्ली-एनसीआरसह सर्वसामान्य माणसाच्या खिशाला रोज झळ बसत आहे. अशा परिस्थितीत गुगल मॅप्सने एक अद्भुत वैशिष्ट्य आणले आहे, जे तुम्हाला सहज इंधन वाचवण्यास मदत करेल..इंधन बचतीचे खास फीचरगुगल मॅप्समध्ये 'इंधन कार्यक्षम मार्ग' (Fuel Efficient Routes) नावाचे एक विशेष पर्याय आहे. हे चालू केल्यावर ॲप वाहतूक कोंडी नसलेले शॉर्टकट रस्ता दाखवते. यामुळे १० ते २० टक्के इंधनाची बचत होऊ शकते. महागाईच्या काळात ही सुविधा सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देऊ शकते..असे करा सेटिंग्ज सुरूहे फीचर चालू करण्यासाठी फक्त काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करागुगल मॅप्स ॲप उघडा.वरच्या उजव्या कोपऱ्यातील तुमचे प्रोफाइलवर क्लिक करा.Map Settings निवडा.खाली स्क्रोल करून Navigation पर्याय शोधा.'Fuel Efficient Routes' हे पर्याय चालू करा..यानंतर तुम्हाला आपल्या गाडीचा इंधनाचा प्रकार (पेट्रोल, डिझेल किंवा CNG ) आणि इंजिनचा तपशील भरावा लागेल. हे एकदा भरले की, पुढे जेव्हा तुम्ही कोणताही मार्ग शोधाल, तेव्हा इंधन बचत करणारे मार्ग हिरव्या रंगाने दिसतील. हे पाहून तुम्ही सहज इंधन-बचत करणारा मार्ग निवडू शकता..आता महागड्या इंधनाच्या काळात हे फीचर खरोखरच बचत मंत्र ठरेल. फक्त सेटिंग्जमध्ये एकदा बदल केला की रोजच्या प्रवासात आपोआप इंधन वाचू लागेल. ही छोटीशी सवय तुमच्या महिन्याच्या इंधन खर्चात चांगली बचत करू शकते. गुगल मॅप्सचा हा नवा पर्याय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खूप फायदेशीर ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आजच तुमच्या मोबाइलमध्ये गुगल मॅप्स उघडा आणि इंधन कार्यक्षम मार्ग चालू करा. छोट्या-छोट्या बदलांमुळे मोठी बचत होऊ शकते!