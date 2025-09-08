Shubhanshu Shukla : अवकाशात तुम्ही पाणी खावू शकता! कसे जेवतात अंतराळवीर? शुभांशू शुक्लांनी शेअर केला भन्नाट व्हिडिओ

शुभांशू शुक्ला यांनी अवकाशातील जेवणाचे व्हिडिओ शेअर करून मायक्रोग्रॅव्हिटीमुळे येणाऱ्या आव्हानांचे वर्णन केले.हळूहळू जेवणे आणि "स्लो इज फास्ट" हे मंत्र वापरून गोंधळ टाळणे शिकवले, जे सहकारी जबाबदारी अधोरेखित करते.पचन गुरुत्वाकर्षणावर अवलंबून नसल्याने अवकाशवीरांना पृथ्वीप्रमाणेच पोषण मिळते, हे वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट केले..Eating in Space Video : अंतराळातील जीवनात साधी गोष्ट जेवण किती अवघड होऊ शकते याचे रोमांचक चित्रण भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांनी आपल्या व्हिडिओद्वारे जगासमोर मांडले आहे. पृथ्वीवर गुरुत्वाकर्षणामुळे जेवणाची वाटी स्थिर राहते पण अवकाशात मायक्रोग्रॅव्हिटीमुळे प्रत्येक तुकडा किंवा थेंब हवेत तरंगू शकतो. हे केवळ गोंधळच नव्हे तर उपकरणे दूषित होण्याचा धोका देखील निर्माण करू शकते. शुक्ला यांच्या या व्हिडिओने अवकाशयात्रेच्या दैनंदिन आव्हानांना नवे वळण दिले आहे..शुक्ला यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले, "अवकाशातील जेवण... कधीच विचार केला नव्हता की मला पुन्हा जेवण करायला शिकावे लागेल" अवकाशयानात जेवताना प्रत्येक हालचालीत काळजी घेणे आवश्यक असते. ते म्हणाले, हळू चालणे म्हणजे जलद पोहोचणे. या तत्त्वानुसार हळूहळू जेवण घेतात,जेणेकरून काहीही उडून जाणार नाही. जर सावध नसाल तर गोंधळ होईल" असे ते हसत सांगतात. अवकाशात मर्यादित जागेत सहकारी अवकाशवीरांसोबत राहताना ही जबाबदारी सर्वांची आहे..iPhone 17 लॉन्चपूर्वीच Apple अडचणीत; कंपनीवर कॉपीराइटचा खटला दाखल, ग्राहकांसोबत मोठी.....नेमकं प्रकरण काय? .या व्हिडिओत शुक्ला यांनी अवकाशातील जेवणाचे वैज्ञानिक रहस्यही उलगडले. गुरुत्वाकर्षणाची अनुपस्थिती पचनप्रक्रियेला प्रभावित करत नाही. मानवी शरीरातील पेरिस्टाल्सिस ही प्रक्रिया ज्यात स्नायूंच्या आकुंचनामुळे अन्न आतड्यातून पुढे ढकलले जाते अवकाशातही तसेच कार्य करते. डोके वर किंवा खाली, गुरुत्वाकर्षण असो वा नसो, शरीर नेहमीच अन्न पचवते, असे ते म्हणाले. यामुळे अवकाशवीरांना पृथ्वीप्रमाणेच पोषक तत्त्वे मिळतात आणि आरोग्य टिकून राहते..Lunar Eclipse Video : हेच ते नयनरम्य दृश्य! नासाने शेअर केले चंद्रग्रहणाचे अद्भुत फोटो अन् व्हिडिओ, तुम्हीही पाहा एका क्लिकवर.अवकाशात तरंगणे, झोपणे किंवा व्यायाम करणे शिकावे लागते आणि जेवण हे महत्त्वाचे धडे देते. त्यांचे हे विचार केवळ अवकाश स्थानकापुरते मर्यादित नाहीत तर पृथ्वीवरही लागू होतात. दैनंदिन जीवनात सावधगिरी, संयम आणि जागरूकता किती महत्त्वाची आहे हे आठवते. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) यशस्वी मिशननंतर शुक्ला यांचे हे योगदान देशाला अभिमान वाटतो. अंतराळवीर म्हणून त्यांची ही कहाणी तरुणांना प्रेरणा देईल.FAQs How do astronauts eat in space? / अवकाशवीर अवकाशात कसे जेवतात?अवकाशात मायक्रोग्रॅव्हिटीमुळे अन्नाचे तुकडे किंवा द्रव थेंब हवेत तरंगू शकतात, म्हणून हळूहळू आणि सावधपणे जेवले जाते. विशेष पॅकेज्ड फूड वापरले जाते जे चिकट किंवा जेल सारखे असते.What challenges do they face while eating? / जेवताना कोणत्या आव्हाने येतात?गुरुत्वाकर्षण नसल्याने कचरा उपकरणांवर पडू शकतो किंवा इतर अवकाशवीरांना त्रास होऊ शकतो, म्हणून प्रत्येक हालचाल काळजीपूर्वक असावी लागते.Does gravity affect digestion in space? / अवकाशात गुरुत्वाकर्षण पचनावर परिणाम करते का?नाही, पेरिस्टाल्सिस ही स्नायूंची प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षणावर अवलंबून नसते, म्हणून अवकाशातही अन्न सहज पचते आणि पोषक तत्त्वे शोषले जातात.What is Shubhanshu Shukla's mantra for eating in space? / अवकाशात जेवण्यासाठी शुभांशू शुक्ला यांचे मंत्र काय?"हळू चालणे म्हणजे जलद पोहोचणे" हे तत्त्व, ज्यामुळे गोंधळ टाळता येतो आणि सहकारी अवकाशवीरांसोबत जबाबदारी पाळता येते.Why is mindfulness important in space dining? / अवकाश जेवणात एकाग्रता का महत्त्वाची?मर्यादित जागेत राहताना, सावध नसल्यास गोंधळ होऊ शकतो जो उपकरणे दूषित करू शकतो, म्हणून एकाग्रता आणि संघभाव आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.