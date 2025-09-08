विज्ञान-तंत्र

Shubhanshu Shukla : अवकाशात तुम्ही पाणी खावू शकता! कसे जेवतात अंतराळवीर? शुभांशू शुक्लांनी शेअर केला भन्नाट व्हिडिओ

How Shubhanshu Shukla manages meals in zero gravity Video : अवकाशात जेवण कसे केले जाते याचे रोमांचक व्हिडिओ भारतीय अवकाशवीर शुभांशू शुक्ला यांनी शेअर केले आहेत.
Eating in space Shubhanshu Shukla shares astronaut dining secrets

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • शुभांशू शुक्ला यांनी अवकाशातील जेवणाचे व्हिडिओ शेअर करून मायक्रोग्रॅव्हिटीमुळे येणाऱ्या आव्हानांचे वर्णन केले.

  • हळूहळू जेवणे आणि "स्लो इज फास्ट" हे मंत्र वापरून गोंधळ टाळणे शिकवले, जे सहकारी जबाबदारी अधोरेखित करते.

  • पचन गुरुत्वाकर्षणावर अवलंबून नसल्याने अवकाशवीरांना पृथ्वीप्रमाणेच पोषण मिळते, हे वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट केले.

Eating in Space Video : अंतराळातील जीवनात साधी गोष्ट जेवण किती अवघड होऊ शकते याचे रोमांचक चित्रण भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांनी आपल्या व्हिडिओद्वारे जगासमोर मांडले आहे. पृथ्वीवर गुरुत्वाकर्षणामुळे जेवणाची वाटी स्थिर राहते पण अवकाशात मायक्रोग्रॅव्हिटीमुळे प्रत्येक तुकडा किंवा थेंब हवेत तरंगू शकतो. हे केवळ गोंधळच नव्हे तर उपकरणे दूषित होण्याचा धोका देखील निर्माण करू शकते. शुक्ला यांच्या या व्हिडिओने अवकाशयात्रेच्या दैनंदिन आव्हानांना नवे वळण दिले आहे.

Loading content, please wait...
Isro
Space Station
Video
food news
astronaut
Spacecraft
NASA
Shubhanshu Shukla
Eating in Space
Microgravity Challenges

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com