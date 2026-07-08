Pregnancy Test Kit : प्रेग्नन्सी टेस्ट किट नेमकं कसं काम करते? जाणून घ्या त्यामागचं विज्ञान

आई होण्याचा क्षण प्रत्येक महिलेसाठी खास असतो. एखादी महिला गर्भवती आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आज बहुतांश जणी प्रेग्नन्सी टेस्ट किटचा वापर करतात. काही मिनिटांत निकाल देणारी ही छोटी किट नेमकं कसं काम करते, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. यामागे शरीरात तयार होणाऱ्या एका विशिष्ट हार्मोनचं विज्ञान दडलं आहे..महिला गर्भवती झाल्यानंतर तिच्या शरीरात Human Chorionic Gonadotropin हा हार्मोन तयार होऊ लागतो. गर्भधारणा झाल्यानंतर साधारण आठ ते बारा दिवसांनी या हार्मोन बनणं सुरू होते. जसजसे दिवस पुढे जातात. तसतसं या हार्मोनचं प्रमाणही वाढत जातं. हा हार्मोन रक्ताबरोबरच लघवीतही पोहोचतो. त्यामुळे प्रेग्नन्सी टेस्ट किटद्वारे लघवीच्या नमुन्यातून गर्भधारणा तपासणे शक्य होते..गर्भधारणेच्या संशोधनात मोठी झेप! 'प्लेसेंटा-ऑन-चिप'मुळे गर्भाशयातील 'अपरा'चा अभ्यास होणार अधिक अचूक.प्रेग्नन्सी टेस्ट किटमध्ये एक विशेष प्रकारची टेस्ट स्ट्रिप असते. या स्ट्रिपवर एचसीजी हार्मोन ओळखणाऱ्या अँटीबॉडीज असतात. लघवीचे काही थेंब स्ट्रिपवर टाकल्यानंतर त्यात एचसीजी हार्मोन असेल, तर तो या अँटीबॉडीजशी संलग्न होतो. त्यानंतर केमिकल रिअॅक्शन सुरू होते आणि त्यातून त्याचा रंग बदलतो..बहुतांश प्रेग्नन्सी टेस्ट किटमध्ये दोन रेषा असतात. पहिली कंट्रोल लाईन किट व्यवस्थित काम करतेय की नाही हे दर्शवते. तर दुसरी टेस्ट लाईन फक्त एचसीजी हार्मोन आढळल्यास दिसते. जर दोन्ही रेषा दिसल्या, तर गर्भधारणा झाल्याचे संकेत मानले जातात. मात्र, फक्त एकच रेषा दिसल्यास गर्भधारणा झालेली नसल्याचे समजते..Sickle Cell Test: लग्नाआधी करा 'ही' रक्त तपासणी; भविष्यात तुमच्या बाळाच्या आरोग्यासाठी ठरू शकते महत्त्वाची.तज्ज्ञांच्या मते, अधिक अचूक निकालासाठी मासिक पाळी चुकल्यानंतर किंवा सकाळच्या पहिल्या लघवीतून ही चाचणी करणे अधिक योग्य ठरते. तसेच शंका असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन रक्त तपासणी किंवा इतर वैद्यकीय चाचण्या करून गर्भधारणेची खात्री करून घेण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.