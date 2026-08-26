Smartwatch Technology: हाताची हालचाल की चालणे? स्मार्टवॉचला कसे कळते तुम्ही किती चाललात? पाहा इनबिल्ट सेन्सर्सचे तंत्रज्ञान...

The Science of Smartwatch Fitness Tracking: आजच्या आधुनिक काळात स्मार्टवॉच फक्त वेळ पाहण्याचे साधन राहिलेले नाही, तर ते एक महत्त्वाचे फिटनेस ट्रॅकर बनले आहे. दिवसभरात तुम्ही किती पावले चाललात, किती अंतर कापले आणि किती कॅलरीज बर्न केल्या, याचा अचूक डेटा स्मार्टवॉच काही सेकंदांत स्क्रीनवर दाखवते. पण अनेकदा स्क्रीनवर ५,००० किंवा १०,००० पावलांचा आकडा पाहिल्यानंतर, या छोट्याशा उपकरणाला आपण खरोखर किती चाललो हे कसे कळते, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.या संपूर्ण प्रक्रियेमागे स्मार्टवॉचमध्ये असणारे अत्याधुनिक सेन्सर्स, फिल्टर तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट सॉफ्टवेअर अल्गोरिदम एकत्रितपणे काम करतात. ही संपूर्ण यंत्रणा कशी कार्य करते, ते सविस्तर जाणून घेऊया- .ॲक्सिस ॲक्सिलरोमीटर (3-Axis Accelerometer) - मुख्य सेन्सरस्मार्टवॉचमध्ये पावले मोजण्यासाठी '३-ॲक्सिस ॲक्सिलरोमीटर' हा सर्वात महत्त्वाचा सेन्सर असतो. हा सेन्सर तुमच्या मनगटाच्या तीन दिशांमधील (X, Y आणि Z ॲक्सिस) हालचाली आणि वेगातील बदल सतत नोंदवत असतो. जुन्या पेडोमीटर उपकरणांमध्ये यासाठी मेकॅनिकल स्विच वापरले जायचे. पण, आताच्या स्मार्टवॉचमध्ये अत्याधुनिक MEMS (मायक्रो-इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल सिस्टीम्स) सेन्सरचा वापर केला जातो, जे कमी बॅटरी वापरून अतिशय अचूक डेटा नोंदवतात..iPhone Fold: Appleचा पहिला foldable iPhone होणार लाँच! 2 महत्त्वाचे फीचर्स असणार गायब; पाहा किती असेल किंमत...डेटा फिल्टरिंग आणि Gyroscopeसेन्सर सतत कच्चा (Raw) डेटा गोळा करतो, परंतु हाताची प्रत्येक हालचाल म्हणजे 'पाऊल' नसते. त्यामुळे स्मार्टवॉचमधील सॉफ्टवेअर 'लो-पास' आणि 'हाय-पास' फिल्टरचा वापर करून निरुपयोगी हालचालींचा डेटा बाजूला काढते. यासोबतच Gyroscope हा सेन्सर मनगटाची दिशा आणि फिरण्याचा वेग ओळखतो. यामुळे गाडी चालवताना किंवा हात सहज हलवताना झालेली हालचाल आणि खरोखर चालणे यातील फरक ओळखणे शक्य होते..थ्रेशोल्ड आणि स्टेप काउंट (Step Threshold)आपण चालतो किंवा धावतो तेव्हा शरीराच्या आणि हाताच्या हालचालीचा एक विशिष्ट पॅटर्न (उतार-चढ) तयार होतो. स्मार्टवॉच या पॅटर्नमधील वेगाची कमाल मर्यादा (Peak Acceleration) ओळखते. जेव्हा ही हालचाल ठरवून दिलेल्या 'स्टेप थ्रेशोल्ड' पेक्षा जास्त असते आणि दोन पावलांमधील वेळेचे अंतर नियमानुसार असते, तेव्हा सॉफ्टवेअर त्याला 'एक पाऊल' म्हणून स्वीकारते.स्मार्टवॉचमधील 'डायनॅमिक थ्रेशोल्ड' तंत्रज्ञानामुळे तुम्ही हळू चालत असाल किंवा वेगाने धावत असाल, तरीही प्रत्येक स्थितीनुसार पावलांची अचूक गणना केली जाते. अशा प्रकारे सर्व डेटा एकत्र करून वॉच स्क्रीनवर ५,००० पावलांचा अंतिम आकडा दाखवला जातो..Helmet Safety: हेल्मेटलाही असते एक्सपायरी डेट! किती वर्षांनी बदलावे जुने हेल्मेट? वेळीच सावध व्हा, नाहीतर जिवाला वाढेल धोका!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.