YouTube Shorts पाहण्याचं व्यसन लागलंय? मिनिटात मिळेल सुटका; गुगलकडून '0 Minute' चा पर्याय..हे नेमकं कसं वापरायचं पाहा

यूट्यूबवर एखादा महत्त्वाचा व्हिडिओ पाहायला जातो, पण अचानक शॉर्ट्स फीड समोर येतो आणि स्क्रोलिंग सुरू होते. ५ मिनिटांचा विचार करून ॲप उघडलात पण तासन्तास छोूटे-छोटे मजेदार व्हिडिओ पाहत राहता. वेळ कधी निघून जातो ते कळतही नाही. ही समस्या आजकाल बहुतेक लोकांना भेडसावते. पण आता चिंता करण्याची गरज नाही.गूगलने यूट्यूबमध्ये एक जबरदस्त नवीन फीचर आणले आहे. आता तुम्ही शॉर्ट्स फीडवर ० मिनिट वेळ मर्यादा सेट करू शकता. म्हणजे शॉर्ट्स पूर्णपणे बंद करता येतात किंवा लपवता येतात. यापूर्वी ही मर्यादा किमान १५ मिनिटांची होती पण आता शून्य मिनिटांचा पर्यायही उपलब्ध झाला आहे. यामुळे तुमचा मौल्यवान वेळ वाया जाणार नाही आणि अनावश्यक स्क्रोलिंगचच जाळ ं सहज तोडता येईल.हे फीचर विशेषतः पालकांसाठी खूप उपयुक्त आहे. ज्या मुलांना दिवसभर शॉर्ट्स पाहण्याची सवय लागली आहे त्यांच्यासाठी हे एकदम परफेक्ट आहे. पालक ० मिनिट मर्यादा सेट करून शॉर्ट्स फीड पूर्णपणे काढून टाकू शकतात. एकदा मर्यादा संपली की स्क्रीनवर एक सूचना दिसते, ज्यात 'आजची मर्यादा दुर्लक्षित करा' असा पर्याय असतो. पण किशोरवयीन मुलांच्या खात्यांवर (फॅमिली लिंकद्वारे) हे बदलता येत नाही म्हणजे पालकांचा नियंत्रण अबाधित राहते.कसे सेट कराल?१. यूट्यूब ॲप उघडा. २. खालच्या उजव्या कोपऱ्यातील प्रोफाइल आयकनवर टॅप करा. ३. वरती सेटिंग्ज आयकनवर जा. ४. 'टाइम मॅनेजमेंट' पर्याय निवडा. ५. 'डेली शॉर्ट्स फीड लिमिट' वर टॅप करा आणि ० मिनिट्स निवडा.आता जेव्हा शॉर्ट्स फीड उघडाल, तेव्हा लगेच सूचना येईल की मर्यादा संपली आहे. यामुळे व्यसनावर लगेच नियंत्रण येईल. ही सुविधा सध्या सर्व यूजर्ससाठी हळूहळू उपलब्ध होत आहे. नवीनतम ॲप अपडेट करा आणि आजच ट्राय करा. यूट्यूब शॉर्ट्सचे व्यसन सोडून खरा मजेदार आणि उपयुक्त कंटेंट पाहण्याकडे वळा.