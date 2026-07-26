विज्ञान-तंत्र

Viral Video : अंतराळातून दिसला भारताचा थक्क करणारा नजारा; वादळी ढग अन् विजांचा कडकडाट, ISS चा व्हिडिओ व्हायरल

ISS Captures Dramatic Thunderstorms Over Gulf of Mannar : अंतराळातून भारत-श्रीलंकेचा चमकदार नजारा! मान्नार आखातात विजांचा थरार, पाहा व्हिडिओ
Watch stunning ISS time-lapse of India and Sri Lanka at night with powerful thunderstorms lighting up the Gulf of Mannar and Bay of Bengal. Breathtaking NASA footage from space.

Watch stunning ISS time-lapse of India and Sri Lanka at night with powerful thunderstorms lighting up the Gulf of Mannar and Bay of Bengal. Breathtaking NASA footage from space.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

अंतराळातून पृथ्वीचे दर्शन नेहमीच अविस्मरणीय असते. आता आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) वरून काढलेल्या एका व्हिडिओने भारत आणि श्रीलंकेच्या रात्रीच्या सौंदर्याला एक अनोखे रूप दिले आहे. वीजांच्या चमकदार कडकडाटाने हा नजारा अधिक भव्य झाला आहे.

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