Viral Video : अंतराळातून दिसला भारताचा थक्क करणारा नजारा; वादळी ढग अन् विजांचा कडकडाट, ISS चा व्हिडिओ व्हायरल

अंतराळातून पृथ्वीचे दर्शन नेहमीच अविस्मरणीय असते. आता आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) वरून काढलेल्या एका व्हिडिओने भारत आणि श्रीलंकेच्या रात्रीच्या सौंदर्याला एक अनोखे रूप दिले आहे. वीजांच्या चमकदार कडकडाटाने हा नजारा अधिक भव्य झाला आहे..काय दिसले अंतराळातून?ISS वरून घेतलेल्या टाइम लॅप्स व्हिडिओमध्ये अरबी समुद्र ओलांडून दक्षिण भारत आणि श्रीलंका दिसतात. Gulf of Mannar आणि Bay of Bengal वर जोरदार वादळे सुरू आहेत. वीजांच्या सततच्या चमकदार फ्लॅशेसमुळे आकाश प्रकाशित झाले आहे. रात्रीच्या वेळी शहरांच्या दिव्यांसोबत वीजांच्या या नृत्याने संपूर्ण प्रदेश एक अद्भूत चित्रपटासारखा दिसतो..Trending : सुप्रीम कोर्टाचा कडक निर्णय! कोर्टाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकल्यास होणार कारवाई, कोणती शिक्षा होऊ शकते? पाहा.NASA च्या Earth Science and Remote Sensing Unit ने दिलेल्या छायाचित्रांपासून हा व्हिडिओ तयार करण्यात आला आहे. ISS पृथ्वीभोवती 400 किलोमीटर उंचीवर 28,000 किलोमीटर प्रति तास वेगाने फिरत असते..Ayushman Card : मोबाईलवरून घरबसल्या आयुष्मान कार्ड कसे काढायचे? 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार, वाचा अर्जाची स्टेप-बाय-स्टेप माहिती.वैज्ञानिक महत्त्वहा व्हिडिओ केवळ देखावा नाही, तर वैज्ञानिकांसाठीही उपयुक्त आहे. यातून ढगांची रचना, वीजेची क्रिया आणि उष्णकटिबंधीय हवामान प्रणालींचा अभ्यास करता येतो. मान्सून हंगामात अशा वादळांचा अभ्यास करण्यासाठी ISS वरून घेतलेली छायाचित्रे खूप मोलाची ठरतात..भारत आणि श्रीलंकेच्या किनारपट्टीवरील शहरांच्या दिव्यांसोबत वीजांच्या चमकदार फ्लॅशेसचा विरोधाभास खूप सुंदर दिसतो. हा नजारा पृथ्वीच्या वातावरणातील ऊर्जेची आणि मानवी सभ्यतेची आठवण करून देतो.अंतराळ संशोधन अशा अद्भूत दृश्यांमुळे अधिक रोमांचक होते. ISS वरून घेतलेले हे दृश्य भारताच्या निसर्गसौंदर्याला एक नवा आयाम देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.