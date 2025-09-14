Video : शुभांशु शुक्लांनी सांगितलं, अंतराळात व्यायाम कसा करतात? तशीच आसने पृथ्वीवर केल्यास शरीराला कोणते फायदे होतात, जाणून घ्या

Shubhanshu shukla space exercise video : भारतीय अंतराळवीर ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांनी अंतराळ स्थानकात फिट राहण्याचे अनोखे तंत्र उलगडले आहे. मायक्रोग्रॅव्हिटीच्या वातावरणात स्नायू आणि हाडांचे नुकसान टाळण्यासाठी व्यायामाची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. नुकत्याच केलेल्या एका X पोस्टमध्ये त्यांनी अंतराळातील व्यायामाची पद्धत सांगितली जिथे पारंपरिक व्यायाम उपकरणे वापरता येत नाहीत. "अंतराळात व्यायाम करायचा आहे? सोपं आहे, जिम मेंबरशिपची गरज नाही," असे त्यांनी मजेशीरपणे म्हटले..अंतराळ स्थानकावर फिटनेस राखणे हे केवळ आवड नाही, तर मिशनच्या यशासाठी आणि वैयक्तिक आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. मायक्रोग्रॅव्हिटीमध्ये शरीर आळशी बनते; स्नायू आकुंचन पावतात, हाडे कमकुवत होतात आणि सहनशक्ती कमी होते. यामुळे व्यायाम हा पर्याय नसून सक्तीचा आहे, असे शुक्ला यांनी स्पष्ट केले. यासाठी अंतराळ स्थानकावर CEVIS (Cycle Ergometer with Vibration Isolation System) नावाचे विशेष उपकरण वापरले जाते..Explained: दूध प्यायल्याने लठ्ठपणा वाढतो का? जाणून घ्या डॉक्टर काय सांगतात ."मी CEVIS वर आहे, ही एक प्रकारची अंतराळ सायकल आहे, जी शॉक अॅब्सॉर्बरला जोडलेली आहे. का? कारण पेडलिंगमुळे होणारी कंपने अंतराळ स्थानकाला हलवू शकतात जे मिशनच्या अचूकतेसाठी धोकादायक आहे," असे त्यांनी सांगितले. या सायकलची खासियत म्हणजे त्याला सीट नाही! "हो, बरोबर वाचलं! तरंगत असताना सीटची गरज काय? फक्त पाय लॉक करा, स्वतःला पट्ट्यांनी बांधा आणि 'टूर दि स्पेस'साठी पेडलिंग सुरू करा," असे शुक्ला म्हणाले..Besan Cheela Vs Oats Cheela: वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात बेसन चीला की ओट्स चीला फायदेशीर? वाचा एका क्लिकवर.ही सायकल स्नायूंची झीज आणि हाडांचे नुकसान टाळण्यासाठी हृदयविकाराचा व्यायाम करते. "शून्य गुरुत्वाकर्षण, शून्य सबब" असे म्हणत शुक्ला यांनी अंतराळातील आव्हानांशी जुळवून घेत आरोग्य आणि कार्यक्षमता राखण्यासाठी आवश्यक असलेली शिस्त आणि सर्जनशीलता दाखवली.FAQs Why is exercise important for astronauts in space? / अंतराळवीरांसाठी अंतराळात व्यायाम का महत्त्वाचा आहे?मायक्रोग्रॅव्हिटीमध्ये स्नायू आकुंचन पावतात आणि हाडे कमकुवत होतात, त्यामुळे व्यायामाशिवाय आरोग्य आणि मिशन यशस्वी होऊ शकत नाही.What is the CEVIS space bike? / CEVIS अंतराळ सायकल म्हणजे काय?CEVIS ही अंतराळ स्थानकावर वापरली जाणारी विशेष सायकल आहे, जी कंपने शोषून घेते आणि स्नायू व हाडांचे नुकसान टाळण्यासाठी हृदयविकाराचा व्यायाम करते.Why does the space bike have no seat? / अंतराळ सायकलला सीट का नाही?अंतराळात तरंगत असताना सीटची गरज नसते; पाय लॉक करून आणि पट्ट्यांनी बांधून अंतराळवीर प्रभावीपणे पेडलिंग करतात.How does the space bike prevent station movement? / अंतराळ सायकल स्थानकाची हालचाल कशी रोखते?CEVIS मधील शॉक अॅब्सॉर्बर पेडलिंगमुळे होणारी कंपने शोषून घेते, ज्यामुळे स्थानकाची अचूक दिशा आणि स्थिरता राखली जाते.How does Shubhanshu Shukla stay motivated to exercise in space? / शुभांशु शुक्ला अंतराळात व्यायामासाठी प्रेरित कसे राहतात?"शून्य गुरुत्वाकर्षण, शून्य सबब" हे त्यांचे ब्रीदवाक्य आहे, जे शिस्त आणि मिशनच्या यशासाठी व्यायामाची गरज दर्शवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.