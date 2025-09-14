विज्ञान-तंत्र

Video : शुभांशु शुक्लांनी सांगितलं, अंतराळात व्यायाम कसा करतात? तशीच आसने पृथ्वीवर केल्यास शरीराला कोणते फायदे होतात, जाणून घ्या

Shubhanshu shukla space station exercise fitness video : भारतीय अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला यांनी अंतराळ स्थानकातील व्यायामाची अनोखी पद्धत व्हिडिओद्वारे शेअर केली
Saisimran Ghashi
Updated on

Shubhanshu shukla space exercise video : भारतीय अंतराळवीर ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांनी अंतराळ स्थानकात फिट राहण्याचे अनोखे तंत्र उलगडले आहे. मायक्रोग्रॅव्हिटीच्या वातावरणात स्नायू आणि हाडांचे नुकसान टाळण्यासाठी व्यायामाची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. नुकत्याच केलेल्या एका X पोस्टमध्ये त्यांनी अंतराळातील व्यायामाची पद्धत सांगितली जिथे पारंपरिक व्यायाम उपकरणे वापरता येत नाहीत. "अंतराळात व्यायाम करायचा आहे? सोपं आहे, जिम मेंबरशिपची गरज नाही," असे त्यांनी मजेशीरपणे म्हटले.

