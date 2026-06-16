विज्ञान-तंत्र

Telegram Ban India : NEET परीक्षेसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी, 'या' तारखेपासून पुन्हा होणार सुरू

Telegram temporary block in india amid NEET 2026 Re-Exam : टेलिग्रामवर सरकारची मोठी कारवाई! re-NEET परीक्षेसाठी तात्पुरती बंदी. कधीपासून पुन्हा सुरू होणार जाणून घ्या
Telegram Ban India : NEET परीक्षेसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी, 'या' तारखेपासून पुन्हा होणार सुरू

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

केंद्र सरकारने एक धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. लोकप्रिय मेसेजिंग अॅप टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित एका महत्वाच्या परीक्षेमुळे हा पाऊल उचलण्यात आले आहे.

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