Root Server ICANN : भारताच्या हातात येणार इंटरनेटची मुख्य चावी! नेमकं काय आहे रूट सर्व्हर? जाणून घ्या तुम्हाला कसा फायदा होणार

Root Server in India : भारत आता इंटरनेटच्या जगात स्वतंत्र आणि मजबूत पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकेवरील अवलंबित्व संपवण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. ही मागणी यशस्वी झाल्यास देशाच्या डिजिटल सुरक्षेला नवी दिशा मिळेल..आयकॅनकडे मोठी विनंतीमोदी सरकारने जागतिक इंटरनेट नियामक संस्था आयकॅन (ICANN) कडे भारतात मुख्य रूट सर्व्हर स्थापित करण्याची विनंती केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, भारतातील प्रचंड लोकसंख्या आणि इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी हे पाऊल गरजेचे आहे. यामुळे सायबर हल्ल्यांचा धोका कमी होईल आणि देशाचे डिजिटल सार्वभौमत्व मजबूत होईल..ChatGPT मध्ये मोठं अपडेट! आता वेळेवर मिळणार सगळे अलर्ट; जाणून घ्या कसं काम करतंय हे फीचर? आहे तुमच्या फायद्याचं.रूट सर्व्हर म्हणजे नक्की काय?तुम्ही एखाद्या वेबसाइटचे नाव टाईप करता, तेव्हा तुमचा कॉम्प्युटर त्या साइटला शोधतो. यात रूट सर्व्हर महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, रूट सर्व्हर इंटरनेटची मुख्य मक्तेदारासारखे काम करतात. ते वेबसाइटचा नेमका अॅड्रेस देत नाहीत पण तो अॅड्रेस कुठे शोधायचा हे सांगतात. नंतर इतर सर्व्हर तुम्हाला योग्य जागी पोहोचवतात..सध्या जगभरात फक्त १३ मुख्य रूट सर्व्हर आहेत. ते अमेरिका, युरोप, सिंगापूर, इजिप्त आणि केनियामध्ये आहेत. भारताला या यादीत स्थान मिळवायचे आहे. भारताला १८ सर्व्हर्सचा पूर्ण क्लस्टर मिळण्याची शक्यता आहे, जो सर्व १३ मुख्य रूट सर्व्हर्सना मिरर करेल..Zero Watt Bulb Myth : झिरो वॅट बल्बने खरंच लाईट बिल कमी येतं का? पैसे वाचवायचे असतील तर हे नक्की वाचा.काय होईल फायदा?या सर्व्हरमुळे भारताला इंटरनेट ट्रॅफिकसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. सायबर हल्ला किंवा मालवेअरचा धोका असल्यास तात्काळ कारवाई करता येईल. हल्ले गेटवेवरच रोखले जाऊ शकतील. यामुळे देश डिजिटलदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनेल..Tech Tips : कुणीतरी गुपचुप तुमच्या चॅट किंवा फोटोचा स्क्रीनशॉट घेतय? ओळखायची खतरनाक ट्रिक, 90% लोकांना नाही माहिती.सरकारचा विश्वास आहे की, यामुळे इंटरनेट पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होतील. तांत्रिक विकासाला गती मिळेल आणि नवीन गुंतवणुकीचे दरवाजे उघडतील. आयकॅनशी चर्चा सुरू असून लवकरच सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.