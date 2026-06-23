विज्ञान-तंत्र

Root Server ICANN : भारताच्या हातात येणार इंटरनेटची मुख्य चावी! नेमकं काय आहे रूट सर्व्हर? जाणून घ्या तुम्हाला कसा फायदा होणार

How Root Servers Work : भारत इंटरनेटची मुख्य चावी आपल्या हातात घेणार आहे. ICANNकडे रूट सर्व्हरची मागणी केलीये. हे नेमके काय आहे आणि याचा आपल्याला कसा फायदा होणार जाणून घ्या
What is a Root Server and Why Does India Need It

What is a Root Server and Why Does India Need It

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Root Server in India : भारत आता इंटरनेटच्या जगात स्वतंत्र आणि मजबूत पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकेवरील अवलंबित्व संपवण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. ही मागणी यशस्वी झाल्यास देशाच्या डिजिटल सुरक्षेला नवी दिशा मिळेल.

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